Espana agencias

Mañueco expresa solidaridad, cariño y cercanía con las víctimas de la dana

En el primer aniversario de la catástrofe en Valencia, Alfonso Fernández Mañueco transmitió su respaldo a los damnificados, recordando que la adversidad de una región impacta a toda España, y subrayó la unión entre territorios ante el dolor compartido

Por Newsroom Infobae

Guardar

Durante su visita a Ponferrada, Alfonso Fernández Mañueco reiteró la importancia de la solidaridad interterritorial ante la adversidad, recordando que el dolor causado por tragedias como la dana de Valencia sobrepasa los límites regionales y repercute en toda España. En el aniversario de esta catástrofe, el presidente de la Junta de Castilla y León rememoró la pérdida y expresó el respaldo de su comunidad a quienes resultaron afectados, según informó el medio.

De acuerdo con los datos publicados, Fernández Mañueco manifestó su “afecto, solidaridad, cariño y cercanía” con las víctimas de la dana de Valencia, justo cuando se cumplía un año desde el desastre. El dirigente regional enfatizó que la red de apoyo tras la tragedia permaneció activa, asegurando que la sociedad castellano y leonesa continúa acompañando tanto a las familias damnificadas como a quienes experimentaron pérdidas materiales considerables. “Lo que afecta a una comunidad como Valencia es algo que nos afecta”, subrayó, y agregó que, en la jornada conmemorativa, el sentir de Castilla y León se mantenía junto a quienes sufrieron el embate de la dana.

Según consignó el medio, Fernández Mañueco dirigió palabras de ánimo especialmente a “todos aquellos que prácticamente perdieron todo o casi todo”, en alusión a los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico que impactó la comunidad valenciana. El presidente de la Junta destacó el valor de la empatía nacional ante situaciones que generan sufrimiento colectivo, insistiendo en que cualquier adversidad regional produce consecuencias en toda España y reclamando la unión de los territorios en estos momentos.

El mandatario hizo público este mensaje durante un acto oficial celebrado en el Ayuntamiento de Ponferrada, en León, donde se llevó a cabo la firma de un protocolo de colaboración entre Castilla y León y los ayuntamientos de Ponferrada y Congosto para la ampliación del Polígono Industrial ‘La Llanada’. La ocasión fue aprovechada por Fernández Mañueco para reiterar el apoyo institucional y social de su gobierno al territorio valenciano y renovar el compromiso de afecto y aliento desde Castilla y León.

Según publicó el medio, la referencia a la dana al cumplirse doce meses del evento sirvió para recordar a quienes aún padecen las consecuencias materiales y emocionales de la catástrofe, y para insistir en la importancia de la colaboración entre comunidades autónomas frente a episodios adversos. Fernández Mañueco remarcó que el corazón de Castilla y León se mantuvo, y sigue manteniéndose, junto a todos los afectados, asegurando que el acompañamiento a Valencia persiste desde su región tanto en acciones como en gestos de unión.

El medio detalló que estas declaraciones reúnen la posición institucional de la Junta de Castilla y León ante emergencias que afectan a otras regiones, con especial énfasis en fortalecer los lazos de solidaridad que, según Fernández Mañueco, definen la respuesta frente a grandes tragedias en el país.

Finalmente, la jornada de recuerdo en Ponferrada, con la firma del acuerdo para el desarrollo industrial, sirvió también como plataforma para enviar un mensaje nacional de cohesión y apoyo recíproco, según consignó el medio.

Temas Relacionados

Alfonso Fernández MañuecoDanaCastilla y LeónValenciaAyuntamiento de PonferradaCongostoSolidaridadVíctimasPolígono Industrial La LlanadaTragediaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La avispa velutina, el terror diminuto que ha colonizado Galicia

Infobae

Los pacientes con depresión resistente al tratamiento tienen una biología única

Infobae

México propone a EE. UU. y Canadá aumentar la cooperación en el marco del T-MEC

Infobae

La Bolsa de Shanghái cae un 0,81 % y la de Shenzhen, un 1,14 %

Infobae

Page pide más coordinación entre CCAA y Estado para afrontar futuras danas y establecer protocolos "más sofisticados"

Tras el aniversario de la tragedia en Valencia, García-Page reclama fortalecer acciones conjuntas entre autonomías y Estado, propone redefinir competencias técnicas y políticas y pide sistemas de respuesta más automáticos y eficientes ante episodios extremos climáticos

Page pide más coordinación entre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia avala que los

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la DANA que sigue el rastro de todas las evidencias de lo que pasó el 29 de octubre para no dejar escapar a Carlos Mazón

La Universidad Complutense reconoce en un documento que algunos de sus edificios no tienen sistema de detección de incendios y que alumnos y personal están “sin protección”

ECONOMÍA

Caixabank gana 4.397 millones de

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

Comprar una vivienda de 80 metros cuadrados ya cuesta de media en España 223.000 euros, tras subir 34.000 euros en un año

El mercado laboral cierra sus puertas a la generación Z: las ofertas de primeros empleos caen casi un 30% y uno de cada tres se arrepiente del sector elegido

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 30 octubre

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”