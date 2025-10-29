Mañueco expresa solidaridad, cariño y cercanía con las víctimas de la dana

Durante su visita a Ponferrada, Alfonso Fernández Mañueco reiteró la importancia de la solidaridad interterritorial ante la adversidad, recordando que el dolor causado por tragedias como la dana de Valencia sobrepasa los límites regionales y repercute en toda España. En el aniversario de esta catástrofe, el presidente de la Junta de Castilla y León rememoró la pérdida y expresó el respaldo de su comunidad a quienes resultaron afectados, según informó el medio.

De acuerdo con los datos publicados, Fernández Mañueco manifestó su “afecto, solidaridad, cariño y cercanía” con las víctimas de la dana de Valencia, justo cuando se cumplía un año desde el desastre. El dirigente regional enfatizó que la red de apoyo tras la tragedia permaneció activa, asegurando que la sociedad castellano y leonesa continúa acompañando tanto a las familias damnificadas como a quienes experimentaron pérdidas materiales considerables. “Lo que afecta a una comunidad como Valencia es algo que nos afecta”, subrayó, y agregó que, en la jornada conmemorativa, el sentir de Castilla y León se mantenía junto a quienes sufrieron el embate de la dana.

Según consignó el medio, Fernández Mañueco dirigió palabras de ánimo especialmente a “todos aquellos que prácticamente perdieron todo o casi todo”, en alusión a los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico que impactó la comunidad valenciana. El presidente de la Junta destacó el valor de la empatía nacional ante situaciones que generan sufrimiento colectivo, insistiendo en que cualquier adversidad regional produce consecuencias en toda España y reclamando la unión de los territorios en estos momentos.

El mandatario hizo público este mensaje durante un acto oficial celebrado en el Ayuntamiento de Ponferrada, en León, donde se llevó a cabo la firma de un protocolo de colaboración entre Castilla y León y los ayuntamientos de Ponferrada y Congosto para la ampliación del Polígono Industrial ‘La Llanada’. La ocasión fue aprovechada por Fernández Mañueco para reiterar el apoyo institucional y social de su gobierno al territorio valenciano y renovar el compromiso de afecto y aliento desde Castilla y León.

Según publicó el medio, la referencia a la dana al cumplirse doce meses del evento sirvió para recordar a quienes aún padecen las consecuencias materiales y emocionales de la catástrofe, y para insistir en la importancia de la colaboración entre comunidades autónomas frente a episodios adversos. Fernández Mañueco remarcó que el corazón de Castilla y León se mantuvo, y sigue manteniéndose, junto a todos los afectados, asegurando que el acompañamiento a Valencia persiste desde su región tanto en acciones como en gestos de unión.

El medio detalló que estas declaraciones reúnen la posición institucional de la Junta de Castilla y León ante emergencias que afectan a otras regiones, con especial énfasis en fortalecer los lazos de solidaridad que, según Fernández Mañueco, definen la respuesta frente a grandes tragedias en el país.

Finalmente, la jornada de recuerdo en Ponferrada, con la firma del acuerdo para el desarrollo industrial, sirvió también como plataforma para enviar un mensaje nacional de cohesión y apoyo recíproco, según consignó el medio.