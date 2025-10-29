Ibáñez (Compromís) tacha de "indignante y asquerosa" la declaración de Mazón y exige su dimisión fulminante

El diputado de Compromís en el Congreso y miembro del grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha calificado de "asquerosa" e "indignante" la declaración institucional pronunciada este miércoles por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien ha acusado de "dar la espalda a las víctimas" de la catástrofe de la dana ocurrida hace un año y de "no asumir responsabilidades políticas".

"Hace un año, y a pesar del aviso de alerta roja de Aemet a las 7:36 de la mañana, el Consell había pactado con Vox poder construir hoteles a menos de 200 metros de la playa", ha afirmado Ibáñez señalando que a esa hora se habían producido los primeros rescates y el río Magro se había desbordado y, pese a ello, Mazón decidió no cambiar su agenda, lo que ya "forma parte de la historia de la infamia de mi país".

En referencia a la declaración institucional realizada por el presidente de la Generalitat, el parlamentario de Sumar ha asegurado que "ha sido delirante", y que su grupo "no concebía ninguna otra declaración institucional que no fuera la de presentar fulminantemente su dimisión".

"El señor Mazón quiere que no se hable de lo que ocurrió, que dé la espalda a las víctimas y que se pare a hablar del futuro. Es indignante, asqueroso", ha insistido Ibáñez, que ha reclamado su dimisión "en las próximas siete horas" para evitar "la vergüenza de compartir un funeral de Estado con este personaje". "No entendemos, no respetamos y no compartimos que continúe siendo presidente", ha zanjado, acusando al PP y a Vox de mantenerle "sin fisuras" al frente del Consell.