El exgerente y una trabajadora del PSOE dicen que los pagos a Organización iban a Koldo sin mayores comprobaciones

El ex gerente del PSOE Mariano Moreno y Celia Rodríguez, trabajadora que la Guardia Civil identifica como responsable de entregar los sobres de dinero en efectivo de liquidaciones por gastos, han declarado en el Tribunal Supremo (TS) que los pagos que correspondían a la Secretaría de Organización se hacían, sin mayores comprobaciones respecto a los tickets aportados, al ex asesor ministerial Koldo García, que después los repartía con el ex ministro José Luis Ábalos.

Así se han pronunciado este miércoles en sus declaraciones como testigos ante el magistrado que investiga a Ábalos, al que fuera su asesor y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su presunta participación en una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Moreno y Rodríguez han testificado en la misma línea, asegurando que Koldo era quien centralizaba los pagos en efectivo que se hacían a la Secretaría de Organización, hasta el punto de que han sostenido que Ábalos nunca iba en persona.

Además, han indicado que se pagaba así, con dinero en efectivo, tanto a la Secretaría de Organización como a la Ejecutiva Federal. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció en una reciente entrevista en la Cadena SER que en "alguna ocasión" recibió metálico del PSOE.

Interrogados sobre cómo se hacían estos pagos, han expuesto que se limitaban a comprobar las fechas y los importes de los tickets, sin hacer mayores verificaciones, tampoco respecto a si quienes anticipaban ese dinero lo hacían pagando en efectivo o con tarjeta.

Puente citó a ambos tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de Ábalos que revela la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido que Koldo gestionaría para el aún diputado. En concreto, los agentes desvelaron pagos en sobres a ambos, algunos de los cuales estarían justificados como reembolsos por gastos pero otros no.

El PP, que lidera las acusaciones populares unificadas en este caso, pidió al instructor que, antes de estas declaraciones, reclamara al PSOE que entregara todos los movimientos de caja desde 2017.

Aunque el magistrado denegó la petición, en la víspera de estas comparecencias el PSOE informó de que entre 2017 y 2024 retiró casi un millón de euros de su cuenta bancaria para destinarlo a la caja del partido para pagos en metálico; y achacó el desfase detectado por la UCO a gastos de la Secretaría de Organización que es "posible" que gestionara Koldo.

