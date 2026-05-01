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Puente cree que la derecha rechaza regularizar para evitar conceder "absolutamente nada"

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Alicante, 1 may (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha opinado este viernes que los partidos de la derecha rechazan el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes porque ahora "no está dispuesta a conceder absolutamente nada".

En declaraciones a los periodistas durante la manifestación del Primero de Mayo en la ciudad de Alicante, el ministro ha señalado que estos procesos de regularización han sido una "constante" tanto en los gobiernos de un signo como de otro, y ha añadido que "quizá en este momento la derecha no está dispuesta a conceder absolutamente nada y se cuestiona lo que en otros momentos ellos mismos llevaron a cabo".

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Para Puente, "la regularización no es otra cosa que otorgar a las personas que ya están aquí la plenitud de derechos" para evitar que tengan "que trabajar de forma clandestina, y vivir escondidos o con miedo".

El ministro socialista ha recordado que España y Europa son territorios "muy envejecidos" y que "si no fuera por el aporte que recibimos de fuera seríamos un continente en decadencia".

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"Todo lo que sea inmigración que pueda aportar, contribuir y ayudarnos... bienvenida sea", ha sostenido Puente, quien ha insistido en la idea de que no se puede "tener gente clandestina en nuestros país durante meses, algunos años, viviendo y trabajando de manera absolutamente irregular".

El ministro ha participado en la manifestación por las calles del centro de Alicante porque, según ha admitido públicamente, esta provincia se ha convertido en su "segunda casa" aunque, preguntado por los periodistas, ha querido aclarar que la posibilidad de que en las próximas elecciones generales se presente por esta circunscripción, la cuarta en número de diputados tras Madrid, Barcelona y Valencia y empatada con Sevilla con 12, "es una especulación sin ningún fundamento". EFE

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