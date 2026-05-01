Espana agencias

Isabel Rodríguez: 'El Gobierno seguirá garantizando el derecho a la vivienda'

Guardar

Puertollano (Ciudad Real), 1 may (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado este viernes que el Gobierno "seguirá garantizando el derecho a una vivienda digna", después de que el Congreso no ha aprobado esta semana el decreto para la prórroga de los alquileres.

Rodríguez, que este viernes ha acudido a la manifestación del Primero de Mayo en Puertollano (Ciudad Real), ciudad de la que fue alcaldesa, ha felicitado a los trabajadores y ha destacado que el Gobierno “va a seguir acompañando a la clase trabajadora”, al tiempo que ha subrayado que, pese a los avances logrados, “aún quedan muchos derechos por alcanzar”.

PUBLICIDAD

La ministra ha puesto el foco en el acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones sociales, y ha defendido que se trata de “un derecho reconocido en la Constitución” que debe garantizarse frente a su consideración como un bien de mercado.

Pero ha advertido de que este derecho “falla” cuando absorbe gran parte del salario o expulsa a los trabajadores de sus entornos.

PUBLICIDAD

Por ello, ha abogado por alcanzar un gran acuerdo político en materia de vivienda y ha instado a las administraciones a dar respuestas efectivas a la ciudadanía, que “no entiende de bloqueos ni confrontación estéril”.

Asimismo, ha criticado la gestión del Gobierno andaluz en materia de vivienda y ha asegurado que el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, ha tenido margen para actuar sin hacerlo.

Así, afirmado que “si hoy estás en Málaga o en cualquier ciudad tensionada de Andalucía, tienes que saber que hace tres años que Moreno Bonilla podría haber congelado la renta de tu alquiler” y ha añadido que el Ejecutivo central le comunicó hace más de un año la existencia de 24.000 apartamentos turísticos ilegales “sin que haya movido un dedo”.

También ha reprochado la falta de medidas tanto para limitar los precios del alquiler como para regular los alojamientos turísticos.

Por ello, ha subrayado que “el próximo 17 de mayo, una parte muy importante de España tiene en su mano la posibilidad de cambiar el rumbo con su voto para un gobierno que atienda el derecho a la vivienda”. EFE

srg/cst/oli

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP exige transparencia a Defensa por comprometer 69.000 millones al margen del Congreso

Infobae

El grupo de WhatsApp de los humoristas: Lo usamos para validar ideas, es como ir a terapia

Infobae

Moreno marca como objetivo que Andalucía llegue a "la media nacional" en desempleo en la próxima legislatura

Moreno marca como objetivo que Andalucía llegue a "la media nacional" en desempleo en la próxima legislatura

Martínez Guillén, segunda en la prueba de 10 k. en aguas abiertas en Aranci (Italia)

Infobae

Policía propone sancionar al dueño del Panathinaikos por generar una situación de riesgo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16