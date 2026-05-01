Isabel Rodríguez: 'El Gobierno seguirá garantizando el derecho a la vivienda'

Puertollano (Ciudad Real), 1 may (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado este viernes que el Gobierno "seguirá garantizando el derecho a una vivienda digna", después de que el Congreso no ha aprobado esta semana el decreto para la prórroga de los alquileres.

Rodríguez, que este viernes ha acudido a la manifestación del Primero de Mayo en Puertollano (Ciudad Real), ciudad de la que fue alcaldesa, ha felicitado a los trabajadores y ha destacado que el Gobierno “va a seguir acompañando a la clase trabajadora”, al tiempo que ha subrayado que, pese a los avances logrados, “aún quedan muchos derechos por alcanzar”.

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La ministra ha puesto el foco en el acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones sociales, y ha defendido que se trata de “un derecho reconocido en la Constitución” que debe garantizarse frente a su consideración como un bien de mercado.

Pero ha advertido de que este derecho “falla” cuando absorbe gran parte del salario o expulsa a los trabajadores de sus entornos.

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Por ello, ha abogado por alcanzar un gran acuerdo político en materia de vivienda y ha instado a las administraciones a dar respuestas efectivas a la ciudadanía, que “no entiende de bloqueos ni confrontación estéril”.

Asimismo, ha criticado la gestión del Gobierno andaluz en materia de vivienda y ha asegurado que el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, ha tenido margen para actuar sin hacerlo.

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Así, afirmado que “si hoy estás en Málaga o en cualquier ciudad tensionada de Andalucía, tienes que saber que hace tres años que Moreno Bonilla podría haber congelado la renta de tu alquiler” y ha añadido que el Ejecutivo central le comunicó hace más de un año la existencia de 24.000 apartamentos turísticos ilegales “sin que haya movido un dedo”.

También ha reprochado la falta de medidas tanto para limitar los precios del alquiler como para regular los alojamientos turísticos.

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Por ello, ha subrayado que “el próximo 17 de mayo, una parte muy importante de España tiene en su mano la posibilidad de cambiar el rumbo con su voto para un gobierno que atienda el derecho a la vivienda”. EFE

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(foto) (vídeo)