Espana agencias

Moreno promete una Consejería de Inteligencia Artificial para tener una mayor "eficiencia"

Guardar

Sevilla, 1 may (EFE).- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que si logra gobernar tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo pondrá en marcha una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico con el objetivo de una mayor "eficiencia" y dinamizar el proceso productivo.

Moreno, que ha participado en el acto 'Diálogo Estratégico: La nueva Andalucía' en el primer día de campaña electoral, ha mantenido un coloquio con varios empresarios jóvenes a los que ha expresado su gratitud por el "compromiso" que mantienen con Andalucía por su apuesta por el emprendimiento.

PUBLICIDAD

El compromiso de esta Consejería se debe, según Moreno, a que la inteligencia artificial es un instrumento para "dinamizar" el proceso productivo y permitir también en la administración la introducción de los elementos de producción y dotar al servicio público de una forma de actuar más eficiente.

Ha indicado que en la legislatura que acaba de finalizar su gobierno ha realizado ya proyectos piloto provocando que la tecnología y el empleo hayan ido actuando de manera complementaria y permitiendo que proyectos que duraban un año se pudieran hacer en quince días.

PUBLICIDAD

De la misma forma, ha anunciado la creación del primer Centro Digital de Atención Permanente a los emprendedores para un mayor apoyo a las 'startups', y un aumento de los fondos de inversión para estas empresas en fase temprana como elemento "dinamizador del empuje y el talento en fase primigenia".

También ha anunciado la apuesta por un programa estratégico de empleo en innovación para ponerlos en marcha en zonas rurales, donde ha advertido de que se puede hacer "lo mismo" en las ciudades.

Moreno ha elogiado "el talento y la cultura empresarial" y se ha mostrado convencido de que en la sociedad hacen falta innovación, valentía de los empresarios y compromiso con la tierra, algo que desde cualquier gobierno se debe tener en cuenta como "punto neuralgico" para que haya más oportunidades para los empresarios.

Moreno ha sacado pecho por medidas como la Unidad Aceleradora de Proyectos, una medida que han "copiado" otras comunidades autónomas, y que ha afectado a 159 proyectos por un valor de 18.000 millones de euros. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP exige transparencia a Defensa por comprometer 69.000 millones al margen del Congreso

Infobae

El grupo de WhatsApp de los humoristas: Lo usamos para validar ideas, es como ir a terapia

Infobae

Moreno marca como objetivo que Andalucía llegue a "la media nacional" en desempleo en la próxima legislatura

Moreno marca como objetivo que Andalucía llegue a "la media nacional" en desempleo en la próxima legislatura

Martínez Guillén, segunda en la prueba de 10 k. en aguas abiertas en Aranci (Italia)

Infobae

Policía propone sancionar al dueño del Panathinaikos por generar una situación de riesgo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16