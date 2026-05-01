'Kilómetro sur', el himno de campaña del PP que canta su propio candidato, Juanma Moreno

Diego Tavero

Sevilla, 1 may (EFE).- Las campaña electoral que se inició en la noche del jueves regaló a los asistentes al acto de apertura del PP en los Jardines de Murillo de Sevilla una sorpresa que pocos llegaron a percibir desde el inicio: sonaba un pegadizo tema llamado 'Kilómetro sur', y el cantante no era otro que el candidato, Juanma Moreno.

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Escuchar de manera machacona una, o varias veces, canciones en los actos previos a los mítines de campaña electoral no es ninguna novedad y lo más normal es oír el himno del partido en cuestión en todas y sus más variadas versiones. Todo ello con el riesgo de que los periodistas asistentes corran el riesgo de ir tarareándola todo el tiempo.

En la jornada de anoche llamó la atención una canción que sonaba de manera reiterada antes -y después- de que Juanma Moreno pronunciara su primer discurso de la campaña que llevará a las elecciones andaluzas el próximo 17 de mayo, y todos se preguntaban qué canción era y quién la interpretaba. Era absolutamente desconocida.

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Los periodistas utilizaban las aplicaciones que 'chivan' de que canción se trataba pero sin éxito y los servicios de prensa informaban de que era un tema de grupo de "jóvenes sevillanos" sin especificar nada más. Pero escucharla una y otra vez hizo que a los presentes les sonara la voz a alguien muy conocido.

La canción está interpretada por Juanma Moreno, según han confirmado a EFE fuentes del PP, aunque todavía no ha trascendido cómo surgió la idea de poner en marcha este proyecto y cuando se produjo la grabación. Ni siquiera quienes han colaborado en la pieza musical. Lo único que se sabe es que los usuarios la pueden oír en la plataforma Spotify.

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Juanma Moreno es un gran amante de la música e hizo sus pinitos de joven como componente de algunos grupos musicales. Concretamente, los llamados 'Cuarto Protocolo', 'Lapsus psíquico' y 'Falsas realidades'.

Se confiesa amante de la música 'indie' y seguidor de bandas como Sidonie, Varry Brava o Viva Suecia y resulta extraño asistir a un acto de partido de Juanma Moreno en la que el encargado de sonido no incluya alguno de los temas más conocidos de estos grupos como 'Bajo la luz perfecta' o 'Justo cuando el mundo apriete, que anima de manera importante el principio y el final de los actos. EFE

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