Espana agencias

Albares exige a Israel la liberación del español Saif Abukeshek, miembro de la flotilla

Guardar

Madrid, 1 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido la inmediata liberación de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la flotilla a Gaza interceptada ayer por Israel, que habría sido "ilegalmente retenido" y que estaría siendo trasladado a ese país.

Albares, en declaraciones facilitadas a los medios, ha explicado que esta información se la ha trasladado la cónsul en Grecia, que se encuentra en Creta para atender a los cerca de treinta españoles que han sido desembarcados en esta isla después de que ayer la flotilla fuera interceptada por Israel en aguas griegas.

PUBLICIDAD

El ministro ha asegurado que tanto las embajadas y consulados de España en Israel y Grecia "están plenamente operativos" para atender a todos los españoles afectados y prestarles la protección legal que requieran así como "obtener la liberación y la vuelta a España tan pronto como sea posible".

Esta nueva flotilla de Global Sumud, que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria, fue detenida en las costas de Grecia con cerca de 175 activistas de diferentes nacionalidades, entre ellas una treintena de españoles.

PUBLICIDAD

Ayer, el Ministerio ya protestó por estas detenciones, convocando "urgentemente" a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, máxima responsable de la misión.

Esta nueva flotilla, con 58 embarcaciones, zarpó de Barcelona el pasado 15 de abril, en un nuevo intento de entregar ayuda humanitaria después de que el año pasado, en octubre, fuera detenida otra similar en la que viajaban más de 60 españoles. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Moreno promete una Consejería de Inteligencia Artificial para tener una mayor "eficiencia"

Infobae

Isabel Rodríguez: 'El Gobierno seguirá garantizando el derecho a la vivienda'

Infobae

Puente cree que la derecha rechaza regularizar para evitar conceder "absolutamente nada"

Infobae

'Kilómetro sur', el himno de campaña del PP que canta su propio candidato, Juanma Moreno

Infobae

Page confirma la admisión a trámite del recurso de C-LM contra Ministerio para aplicar nuevas reglas del trasvase

Page confirma la admisión a trámite del recurso de C-LM contra Ministerio para aplicar nuevas reglas del trasvase
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16