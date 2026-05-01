Albares exige a Israel la liberación del español Saif Abukeshek, miembro de la flotilla

Madrid, 1 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido la inmediata liberación de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la flotilla a Gaza interceptada ayer por Israel, que habría sido "ilegalmente retenido" y que estaría siendo trasladado a ese país.

Albares, en declaraciones facilitadas a los medios, ha explicado que esta información se la ha trasladado la cónsul en Grecia, que se encuentra en Creta para atender a los cerca de treinta españoles que han sido desembarcados en esta isla después de que ayer la flotilla fuera interceptada por Israel en aguas griegas.

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El ministro ha asegurado que tanto las embajadas y consulados de España en Israel y Grecia "están plenamente operativos" para atender a todos los españoles afectados y prestarles la protección legal que requieran así como "obtener la liberación y la vuelta a España tan pronto como sea posible".

Esta nueva flotilla de Global Sumud, que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria, fue detenida en las costas de Grecia con cerca de 175 activistas de diferentes nacionalidades, entre ellas una treintena de españoles.

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Ayer, el Ministerio ya protestó por estas detenciones, convocando "urgentemente" a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, máxima responsable de la misión.

Esta nueva flotilla, con 58 embarcaciones, zarpó de Barcelona el pasado 15 de abril, en un nuevo intento de entregar ayuda humanitaria después de que el año pasado, en octubre, fuera detenida otra similar en la que viajaban más de 60 españoles. EFE

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