CGPJ expresa su reconocimiento al magistrado José María Lidón en el vigésimo cuarto aniversario de su asesinato por ETA

En vísperas de un nuevo aniversario del crimen de José María Lidón a manos de ETA, el Consejo General del Poder Judicial anuncia una declaración de homenaje y enviará delegados al acto conmemorativo previsto para 2025 en Bilbao

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comunicado que enviará una delegación institucional al acto conmemorativo previsto para el 7 de noviembre de 2025 en Bilbao, donde se recordará el asesinato del magistrado José María Lidón, ocurrido hace veinticuatro años. Esta medida forma parte de una declaración institucional aprobada por la Comisión Permanente del CGPJ durante su sesión en la sede del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) en San Sebastián, tal como informó el propio CGPJ.

Durante la reunión de la Comisión Permanente, se decidió aprovechar la proximidad del aniversario luctuoso para rendir homenaje a Lidón, quien ejercía funciones en la Audiencia Provincial de Bizkaia y fue asesinado por la organización armada ETA. El CGPJ manifestó públicamente su reconocimiento a la figura de Lidón y mostró su apoyo a los familiares y allegados de la víctima. Según detalló la declaración institucional citada por el CGPJ, el organismo expresó: “Aprovechando la celebración de la Comisión Permanente en San Sebastián y estando tan próximo el aniversario de su asesinato, recordar al magistrado José María Lidón Corbi y expresar el reconocimiento a su figura, y enviar a su familia y allegados la manifestación de afecto del Consejo General del Poder Judicial”.

El Consejo General del Poder Judicial también resaltó la relevancia de la memoria de Lidón dentro del sistema judicial español, sobre todo considerando el contexto en el que tuvo lugar su asesinato a manos de ETA. El medio oficial del CGPJ puntualizó que la figura del magistrado continúa siendo objeto de reconocimiento veinticuatro años después de su muerte.

Además de la declaración por parte de la Comisión Permanente, la institución acordó que una representación oficial del órgano asistirá al acto conmemorativo planeado para noviembre de 2025 en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Según el CGPJ, esta decisión refuerza el compromiso de la judicatura con la memoria de quienes han sido víctimas de la violencia y reafirma la solidaridad institucional hacia los afectados.

El asesinato de José María Lidón marcó un episodio de violencia que afectó al colectivo judicial y a la sociedad vasca. Durante su trayectoria profesional, Lidón desempeñó su labor en la Audiencia Provincial de Bizkaia, siendo señalado por la banda terrorista ETA como objetivo en el contexto de la violencia que se vivió en aquella época. Su muerte generó manifestaciones públicas de condena, tanto en el ámbito judicial como social.

Tal como subrayó el CGPJ en su declaración institucional, el recuerdo del magistrado mantiene vigencia, y los homenajes previstos para el aniversario de su asesinato buscan subrayar el reconocimiento colectivo a quienes han sufrido las consecuencias de la violencia terrorista. Además, el Consejo ha reiterado su compromiso con la preservación de la memoria histórica judicial y con el acompañamiento a las víctimas y sus entornos familiares.

