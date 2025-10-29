Baldoví tacha de "infame" la declaración institucional de Mazón: "La única que esperamos es el anuncio de su dimisión"

El representante de Compromís, Joan Baldoví, destacó a través de la red social X una cronología detallada de los hechos críticos del 29 de octubre de 2024, como la alerta de lluvias intensas emitida a las 7:53 por À Punt, la advertencia de la Aemet sobre peligro extremo a las 8:04, y las primeras labores de rescate en la Ribera poco después de las 10 de la mañana. En ese contexto, Baldoví dirigió duras críticas al president de la Generalitat, Carlos Mazón, cuestionando la gestión realizada durante la dana y considerando que la sociedad valenciana espera que Mazón anuncie su dimisión. Esta declaración surge tras la intervención institucional del president con motivo del primer aniversario de la catástrofe que afectó gravemente la provincia de Valencia y que costó la vida a 229 personas.

Según consignó el medio Europa Press, el síndic valencianista calificó la declaración institucional de Mazón de "absolutamente infame" y expresó que “la única declaración institucional de Mazón que estamos esperando los valencianos y las valencianas es el anuncio de su dimisión inmediata”. Baldoví sostuvo que el mensaje del jefe del Consell constituyó “un nuevo insulto a las víctimas en un día tan doloroso como este 29 de octubre” y argumentó que los gestos de reconocimiento por parte de los miembros del gobierno se percibieron como una burla y evidencia de falta de sensibilidad.

Durante su comparecencia en el Palau de la Generalitat, Carlos Mazón informó sobre la institucionalización del 29 de octubre como Día de Recuerdo a las Víctimas de la Dana, señalando que, a partir de ahora, dicha fecha será considerada día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat reconoció que hubo aspectos que pudieron gestionarse mejor y expresó: “Seguimos sanando humanamente y reparando materialmente. Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también en los días posteriores cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no es suficiente”, según publicó Europa Press.

El perfil oficial de la coalición Compromís detalló en X una línea temporal de los acontecimientos del 29 de octubre de 2024, marcando momentos decisivos en la gestión de la emergencia. Alertas de lluvias y peligros extremos se sucedieron desde primera hora, mientras que el pleno del Consell comenzó sobre las 9:00. A las 10:23, los equipos de rescate empezaron las operaciones en zonas especialmente afectadas como la Ribera. Poco después, Europa Press reportó que Mazón continuó con su agenda habitual, asistiendo a la entrega del premio Aenor en vez de centrar sus esfuerzos en la coordinación de la emergencia.

En ese mismo hilo temporal, a las 11:30, el barranco del Poyo en Chiva se desbordó y, a las 12:20, el servicio de Emergencias decretó alerta hidrológica en la zona, provocando el corte del suministro eléctrico y la pérdida de cobertura en varios municipios, señaló Europa Press. Desde Compromís añadieron que el jefe del Consell ignoró en varias ocasiones los intentos de contacto de la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, en etapas críticas de la jornada —con llamadas a las 12:52 y a las 16:29—, además de en las horas más delicadas de la tarde y la noche, desde las 18:30 hasta las 19:43. De acuerdo con la cronología compartida, el primer contacto entre Mazón y Pradas se produjo a las 20:10, apenas un minuto antes del envío de la alerta oficial, hecho resaltado por la coalición como un indicio de desatención en la gestión de la crisis.

Las críticas vertidas desde Compromís se amplificaron en este aniversario, ya que la dana del 29 de octubre de 2024 sigue siendo una de las mayores tragedias recientes en la Comunidad Valenciana, con destacados impactos materiales, sociales y humanos. El medio Europa Press detalló que las acciones y decisiones del gobierno durante aquella jornada y los días posteriores siguen siendo objeto de análisis y controversia entre los representantes políticos y la ciudadanía. La declaración institucional de Carlos Mazón, al establecer el 29 de octubre como jornada de luto oficial, intentó rendir homenaje a los afectados y abrir un espacio para la reflexión sobre la respuesta institucional y el alcance de la tragedia. Esta intención fue percibida de forma radicalmente opuesta por la oposición, que la calificó como insuficiente y reiteró su petición de responsabilidades políticas.

En el acto oficial con motivo del aniversario, Mazón abordó la magnitud de la tragedia y la necesidad de avanzar tanto en el reconocimiento a las víctimas como en la mejora de los protocolos de actuación y prevención. Compromís, por su parte, insistió en que no fue solo la gestión durante las horas críticas la que generó malestar y descontento, sino también la respuesta posterior y las medidas adoptadas para apoyar a las personas afectadas.

El primer aniversario de la dana se posicionó así como un momento clave de valoración tanto por parte del ejecutivo autonómico como de los partidos de la oposición, quienes continuaron exigiendo transparencia y mejor gestión en materia de emergencias y atención ciudadana, según reportó Europa Press.