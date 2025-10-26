La madrugada de este lunes llegarán a España 19 niños gazatíes gravemente enfermos evacuados por Defensa y Sanidad

Un total de 19 niños gazatíes gravemente enfermos aterrizarán durante la madrugada de este lunes en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Los menores han sido evacuados por dos aviones del Ejército del Aire que han participado en una misión conjunta con el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras, para trasladarlos a España, donde recibirán tratamiento en diferentes hospitales.

Los pacientes y sus 73 acompañantes han sido conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García, que ha viajado hasta Amán para recibirlos, como ha confirmado el Ministerio de Sanidad. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras.

Una vez estén en España, los 19 menores serán atendidos en hospitales de Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña, conforme a las patologías que presentan, todas ellas derivadas de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Se tratan de pacientes de traumatología, oncología y hematología, cardiopatías congénitas, neurologías, nefrologías, oftalmología y un gastrointestinal.

Como ha explicado el Ministerio de Defensa, las aeronaves se tratan de un A400 con un equipo de 12 personas y un A310 del Ejército del Aire con 4 miembros de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio (UMAER), entre los que se encuentran médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, que "velarán por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España".

La acogida y atención integral de los familiares una vez aterricen en España será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación, como han informado desde Sanidad.

Así, se repite una operación que el Gobierno llevó a cabo este verano, cuando se evacuaron a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado que viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos. También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.