Espana agencias

La madrugada de este lunes llegarán a España 19 niños gazatíes gravemente enfermos evacuados por Defensa y Sanidad

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un total de 19 niños gazatíes gravemente enfermos aterrizarán durante la madrugada de este lunes en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Los menores han sido evacuados por dos aviones del Ejército del Aire que han participado en una misión conjunta con el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras, para trasladarlos a España, donde recibirán tratamiento en diferentes hospitales.

Los pacientes y sus 73 acompañantes han sido conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García, que ha viajado hasta Amán para recibirlos, como ha confirmado el Ministerio de Sanidad. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras.

Una vez estén en España, los 19 menores serán atendidos en hospitales de Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña, conforme a las patologías que presentan, todas ellas derivadas de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Se tratan de pacientes de traumatología, oncología y hematología, cardiopatías congénitas, neurologías, nefrologías, oftalmología y un gastrointestinal.

Como ha explicado el Ministerio de Defensa, las aeronaves se tratan de un A400 con un equipo de 12 personas y un A310 del Ejército del Aire con 4 miembros de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio (UMAER), entre los que se encuentran médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, que "velarán por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España".

La acogida y atención integral de los familiares una vez aterricen en España será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación, como han informado desde Sanidad.

Así, se repite una operación que el Gobierno llevó a cabo este verano, cuando se evacuaron a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado que viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos. También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La ANC reivindica en Urquinaona la "lucha independentista" y la reacción a la sentencia del 'procés'

La ANC reivindica en Urquinaona

Trabajadores de À Punt y partidos critican la emisión de toros en lugar de la manifestación contra Mazón por la dana

Trabajadores de À Punt y

El PP-A califica como "fracaso absoluto" la concentración en protesta por los fallos en los cribados del cáncer de mama

El PP-A califica como "fracaso

Prohens vuelve a exigir repatriar a menores argelinos tutelados en Baleares: "Dónde tienen que estar es con sus padres"

Prohens vuelve a exigir repatriar

Vox "no contribuirá" por ahora al debate de una moción de censura porque "es una trampa del separatismo" catalán

Vox "no contribuirá" por ahora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ciudadano brasileño y residente

Un ciudadano brasileño y residente en Estados Unidos consigue la nacionalidad española tras acreditar que sus apellidos tienen origen sefardí

Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

Condenados dos vendedores de filtradores de agua por aprovecharse de una anciana para estafarle 33.400 euros en Ourense

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 26 octubre

Tarifa de la luz en España este lunes

Vuelve la ayuda al alquiler de la Comunidad de Madrid: hasta el 50% de la renta para jóvenes, mayores y familias vulnerables

Cómo reducir el impacto fiscal de una herencia: claves legales para pagar menos en el Impuesto de Sucesiones

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 octubre

DEPORTES

Real Madrid - FC Barcelona,

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el primer Clásico de la temporada aterriza en el Santiago Bernabéu

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Paddy Pimblett carga contra Ilia Topuria: “Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán”

A qué hora y dónde ver el Clásico, partido que enfrenta al Real Madrid y el FC Barcelona

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada