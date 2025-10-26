Espana agencias

El Congreso invita a Nevenka, primera denunciante de acoso sexual en política, para el día contra la violencia machista

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Congreso está preparando un coloquio entre Nevenka Fernández, la primera denunciante de acoso sexual en el ámbito político, y una jueza especializada en violencia de género para el próximo 25 noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

El caso de Nevenka Fernández salió a la luz en el año 2001 cuando, siendo una concejala 'popular' de Hacienda en Ponferrada (León), denunció por acoso sexual, laboral y psicológico al entonces alcalde de esa localidad leonesa, Ismael Álvarez, también del PP, con quien había mantenido una relación.

Pese a su denuncia, no hubo un movimiento social a su favor; más bien al contrario, el más respaldado fue el alcalde. Con todo, Nevenka Fernández consiguió algo inesperado hace más de 20 años: que Ismael Álvarez fuera condenado en 2002 a nueve meses de prisión más una multa y al pago de una indemnización de 12.000 euros a la víctima. Fue inhabilitado para ocupar un cargo público, pero en 2011 volvió a presentarse a las municipales por Independientes Agrupados por Ponferrada y sacó cinco concejales.

El caso tuvo mucha relevancia social porque se convirtió en el primer cargo político en España condenado por acoso, lo que ha llevado a que se hayan escrito numerosas noticias y dos libros que narran el calvario de Nevenka, que acabó yéndose a vivir fuera de España.

LIBROS, DOCUMENTALES, SERIES Y HASTA UNA PELÍCULA

El primero, de Juan José Millás y titulado 'Hay algo que no es cómo me dicen. El caso Nevenka Fernández contra la realidad', en el año 2013, y el segundo lo ha escrito la propia afectada, Nevenka Fernández, y se titula 'El poder de la verdad' y es de este mismo año.

Además de estas obras, también se ha rodado una película sobre el caso titulada 'Soy Nevenka', dirigida por Icíar Bollaín; una miniserie de televisión que lleva por nombre 'Nevenka'; y hasta un documental, 'Nevenka: Especial 8M', que relata la historia de la joven que conmocionó a la opinión pública española.

El próximo 25 de noviembre, Nevenka mantendrá una charla 'online' sobre la violencia machista y su evolución en el tiempo con la titular del Juzgado I de Violencia de Género de Getafa, Cira García, en un acto que tendrá lugar en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja. En el mismo también intervendrá la propia presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, para pronunciar un discurso.

RECORDAR A TODAS LAS VÍCTIMAS

A su término, las diputadas que así lo deseen podrán salir con una vela encendida a las escaleras de la Puerta de los Leones del Congreso, donde se leerán los nombres de las víctimas asesinadas por violencia machista en lo que va de año.

El Congreso ha puesto de manifiesto su apoyo a las políticas contra la violencia machista y, cada sesión plenaria, viene guardando un minuto de silencio, con los diputados puestos en pie, en memoria de las mujeres asesinadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Agenda Informativa de Europa Press para este domingo, 26 de octubre

Infobae

Junts plantea en el Congreso que Cataluña sea distrito universitario, gestione las becas y limite los alumnos de fuera

Junts plantea en el Congreso

La Bolsa española se gira a la baja, cae el 0,30 % y pierde nuevamente los 15.800 puntos

Infobae

La Audiencia Nacional investiga a Sidenor por vender acero a empresa de armamento israelí

Infobae

El Hang Seng crece un 0,74 % aupado por las subidas en el sector tecnológico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alcaldesa del PP que

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

Un padre trata de reducir la pensión tras el divorcio y la Justicia lo rechaza: considera que intentó “ocultar su verdadera situación laboral y económica”

Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

ECONOMÍA

Javier Gil, investigador del CSIC:

Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”

España forma más a sus jóvenes, pero no los emplea: el paro juvenil repunta y retrasa la emancipación mientras se alarga la etapa estudiantil

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 25 del octubre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Real Madrid-Barcelona: previa del primer

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe