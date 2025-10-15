Espana agencias

El TS reafirma que el plazo de prescripción de gastos hipotecarios comienza cuando existe una sentencia firme

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Tribunal Supremo ha reafirmado que el plazo de prescripción de las reclamaciones de gastos hipotecarios comienza cuando existe una sentencia firme, y no cuando se pagan estos conceptos, según un auto dictado a principios de octubre.

El Alto Tribunal da la razón así a dos clientes que habían presentado en 2018 una demanda por gastos abusivos hipotecarios. Los juzgados de primera y segunda instancia estimaron parcialmente la reclamación, dando la razón en cuanto a la nulidad de las cláusulas hipotecarias por su carácter abusivo, aunque limitaban la acción de restitución de las cantidades indebidamente cobradas por el banco, en este caso, BBVA.

En concreto, el auto del Supremo explica que la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca distingue entre la acción de nulidad de la cláusula y la acción de reclamación de los abonos realizados en aplicación de dicha cláusula.

El juzgado de segunda instancia consideró en su sentencia de 2020 que la acción estaba sujeta al plazo de prescripción previsto para las acciones personales que no tienen señalado un plazo especial, y debía computarse desde que la acción pudo ejercitarse, que es cuando se realizó el último pago.

"En la fecha de interposición de la demanda, había transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el Código Civil, que era de quince años [...], para la reclamación de los gastos realizados con motivo de la constitución y formalización del contrato de préstamo hipotecario de 1 de agosto de 2002". Por tanto, la Audiencia Provincial estimó entonces que la acción de reclamación de las cantidades abonadas por estos gastos estaba prescrita.

Ahora, en cambio, el Tribunal Supremo recoge su propia sentencia de 2024 en el que aclaraba que "[...] salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos".

Por tanto, el Supremo estima el recurso de casación de los dos consumidores, lo que implica devolver a la Audiencia Provincial el asunto para que dicte una nueva resolución de acuerdo a la doctrina jurisprudencial.

UNA "BUENA NOTICIA"

La firma reclamador.es, que ha dado a conocer esta decisión del Supremo, cree que se trata de una "buena noticia" para los consumidores. La abogada de la compañía, Leticia Grande, afirma que, de media, los clientes de la firma están consiguiendo unas devoluciones de 1.200 euros, pero se queja del "colapso" de los juzgados especializados.

Esto "hace que en juzgados como el de Madrid, el 101Bis, se estén admitiendo a trámite ahora las demandas presentadas a finales de diciembre de 2020", afirma.

Además, está a la espera de conocer la decisión del Supremo sobre las hipotecas que usaban el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH). Indican que han pasado 15 días desde que, en principio, se reunió el Alto Tribunal, pero que "no se han publicado ni unas conclusiones ni la propia sentencia".

"En España, hay miles de préstamos hipotecarios con este índice, por lo que se trata de una sentencia muy importante que puede marcar, por fin, el camino definitivo para los afectados por el IRPH", agrega reclamador.es

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TS llama a la "reflexión" ante la continuidad de Ábalos como diputado pese a los "consistentes indicios" en su contra

El TS llama a la

Piden 22 años de prisión para un hombre por tener sexo con un menor, grabarlo y amenazar con difundirlo

Piden 22 años de prisión

Los acusados del incendio de las termas de A Chavasqueira (Ourense) defienden su inocencia en el primer día de juicio

Los acusados del incendio de

PSOE y socios pactan citar a 127 comparecientes a la comisión del Congreso sobre la dana con Mazón y Feijóo al principio

PSOE y socios pactan citar

Un acusado de agresión sexual a una mujer en la calle en A Coruña reconoce que hubo relaciones: "Fue una decisión común"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El personal civil de las

El personal civil de las bases de Rota y Morón señala a Defensa por retrasos en sus salarios: “Todo apunta al cierre presupuestario de EEUU”

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cuánto debe durar la batería del coche: “Con estos consejos aguantará años”

Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Salud tras la crisis de los cribados de mama

Ábalos elude la prisión una vez más tras haberse acogido a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo

Los vehículos de artillería, el nuevo anfibio o el lanzapuente sobre ruedas: los proyectos de Indra financiados con préstamos del Gobierno

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 octubre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

Una española viviendo en Australia revela si se cobra más trabajando en la mina o en la granja: “Yo en dos semanas ganaba unos 4.600 euros”

Un empleado de Carrefour es despedido tras invitar a sus compañeros a croissants, cuernos y napolitanas por su cumpleaños: indemnización de 105.000 euros

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos