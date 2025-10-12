Sánchez felicita la Fiesta Nacional y dice sentir "orgullo de ser español y de España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo el Día de la Fiesta Nacional con un video en el que declara sentir "orgullo de ser español" y de España.

"Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural. Orgullo de España. ¡Feliz Fiesta Nacional!", ha escrito Sánchez en un mensaje de la red social X junto a un video.

"Siento orgullo de ser español, de una cultura y una diversidad que nos hace especiales", de que España sea uno de los países "referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas", dice sonriendo mientras aparece andando por los jardines de La Moncloa.

"Orgullo de un país con memoria y sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y pequeñas cosas", afirma mientras se ven imágenes de bailes regionales, bomberos apagando un fuego, sanitarios en un quirófano, una bandera LGTBI+, varias manifestaciones sobre feminismo y ecologismo, las selecciones femenina y masculina de fútbol, Lola Flores y el 'Guernica' de Picasso. "Por todo lo que somos, feliz Fiesta Nacional", concluye.

La Moncloa también ha publicado en X el mensaje "Creemos en España. Creemos en ti" con un video donde se reproducen imágenes de parajes naturales, monumentos, infraestructuras, bailes regionales y gastronomía.

"Un día para celebrar nuestra cultura, enorgullecernos de nuestro presente y mirar juntos hacia el futuro", afirma mientras se suceden imágenes de investigadores en su laboratorio, distribución de ayuda humanitaria, bailes regionales, 'Las Meninas' de Velázquez, efectivos de la UME además de Pedro Sánchez y el ministro José Manuel Albares en reuniones internacionales.