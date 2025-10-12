Espana agencias

Sánchez felicita la Fiesta Nacional y dice sentir "orgullo de ser español y de España"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo el Día de la Fiesta Nacional con un video en el que declara sentir "orgullo de ser español" y de España.

"Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural. Orgullo de España. ¡Feliz Fiesta Nacional!", ha escrito Sánchez en un mensaje de la red social X junto a un video.

"Siento orgullo de ser español, de una cultura y una diversidad que nos hace especiales", de que España sea uno de los países "referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas", dice sonriendo mientras aparece andando por los jardines de La Moncloa.

"Orgullo de un país con memoria y sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y pequeñas cosas", afirma mientras se ven imágenes de bailes regionales, bomberos apagando un fuego, sanitarios en un quirófano, una bandera LGTBI+, varias manifestaciones sobre feminismo y ecologismo, las selecciones femenina y masculina de fútbol, Lola Flores y el 'Guernica' de Picasso. "Por todo lo que somos, feliz Fiesta Nacional", concluye.

La Moncloa también ha publicado en X el mensaje "Creemos en España. Creemos en ti" con un video donde se reproducen imágenes de parajes naturales, monumentos, infraestructuras, bailes regionales y gastronomía.

"Un día para celebrar nuestra cultura, enorgullecernos de nuestro presente y mirar juntos hacia el futuro", afirma mientras se suceden imágenes de investigadores en su laboratorio, distribución de ayuda humanitaria, bailes regionales, 'Las Meninas' de Velázquez, efectivos de la UME además de Pedro Sánchez y el ministro José Manuel Albares en reuniones internacionales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El superávit de la balanza comercial rusa cae un 14,1 % en los primeros ocho meses del año

Infobae

Feijóo felicita el Día de la Hispanidad y asegura que España "no es de unos contra otros": "Es de todos"

Feijóo felicita el Día de

Robles agradece la labor de los militares en el exterior y pide que la bandera española "ondee bien alto"

Robles agradece la labor de

Trillo pide a Feijóo no "pelear" con Vox y entenderse ante las elecciones: "Lo contrario sería trágico para el PP"

Trillo pide a Feijóo no

González-Bueno (Sabadell): Solo uno de cada 50 particulares ha aceptado la opa del BBVA

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desfile del Día de la

Desfile del Día de la Hispanidad 2025, en directo: Pedro Sánchez, de nuevo recibido con pitos y abucheos a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 12 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Las familias son más ricas que nunca: su ahorro financiero bate récords tras acumular 2,5 billones de euros

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1