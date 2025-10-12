PP impulsa una declaración institucional para reconocer a María Corina Machado y pide a Sánchez acabar con su silencio

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado que el PP impulsará una iniciativa parlamentaria en los próximos plenos en el Congreso y en el Senado para reconocer a María Corina Machado y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "acabe con su silencio".

"Sigue el silencio atronador por parte del presidente del Gobierno y del resto de sus ministros, con mayor simpatía por Delcy Rodríguez que por María Corina Machado", ha criticado, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno "no se encuentre entre la mayoría de los españoles que celebran este galardón", como ha expresado en declaraciones remitidas a medios de comunicación.

La vicesecretaria del PP ha añadido que "ese silencio atronador tiene nombre y apellidos: José Luis Rodríguez Zapatero, el edecán del chavismo y compadre de Maduro, a quien Sánchez no quiere fastidiarle sus negocios".

En este sentido, ha manifestado que "sería difícil de entender que en esta ocasión Sánchez y sus socios no se sitúen en el lado correcto de la historia" y ha afirmado que la iniciativa del PP "les dará la oportunidad de acabar con un silencio que sonroja a muchos españoles".

Además, ha insistido en que el 12 de Octubre es también una jornada para "celebrar" la concesión del Nobel a la opositora venezolana, "una excelente noticia para todos los españoles defensores de la democracia y la libertad en un país hermano como es Venezuela".

EXIGE "RESPUESTAS CLARAS" AL CASO ÁBALOS

"España vive hoy un momento negro de su historia con un Gobierno dividido, asediado por la corrupción y en manos de quienes quieren acabar con esta nación centenaria", ha añadido, refiriéndose a la investigación judicial por presunta financiación irregular del PSOE.

Gamarra ha exigido "respuestas claras" por parte del Ejecutivo a las "preguntas graves" que plantea el caso Ábalos. "¿Qué explicación dan a los más de 95.000 euros en gastos que Ábalos realizó sin rastro bancario? ¿Dónde están los justificantes de esos sobres con el logo del PSOE llenos de dinero?", ha expresado.

En este sentido, ha afirmado que "todo es silencio en el partido de Sánchez, una organización que solo ha aportado nuevas mentiras y tergiversaciones, insultando a los investigadores y a la inteligencia de los ciudadanos. No cuela decir que los sobres son transparentes porque el problema es que su contabilidad parece que es opaca", ha zanjado.