El PP evita opinar sobre la declaración judicial de Miguel Ángel Rodríguez: "Es él quien tiene que dar explicaciones"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha evitado este sábado opinar sobre la declaración en el Supremo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, alegando que no ha visto el vídeo y que, en todo caso "él es el que tiene que dar explicaciones".

Así ha respondido cuando se le ha preguntado qué le parecía que Rodríguez hubiera reconocido que intuyó que había habido "órdenes de arriba" para que se retirase el supuesto pacto que la Fiscalía había ofrecido a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, si reconocía haber incurrido en un delito fiscal.

Según los vídeos difundidos ahora sobre la vista que tuvo lugar en el Supremo el pasado 8 de enero, Rodríguez también admitió que fue el propio González Amador quien le facilitó el contenido del 'email' del fiscal que le investigaba por delitos fiscales y quién le autorizó a difundirlo en un chat de prensa.

"Yo no he escuchado las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez y por lo tanto me va a permitir que no las comente porque no las he escuchado. En cualquier caso, él es el que tiene que dar explicaciones y yo me quedo ahí porque no he escuchado ni he visto el vídeo, se lo digo de verdad", ha dicho Muñoz cuando se le ha preguntado sobre el hecho de que Rodríguez admitiera que se inventó un dato clave en el caso por el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

CENSURA LA "MENTIRA" EN POLÍTICA

Después, a la pregunta de si "considera que la mentira es una herramienta política válida", la dirigente 'popular' ha asegurado que "la mentira nunca es una herramienta y solo hay que ver cómo miente el Gobierno de España y cómo Pedro Sánchez ha hecho de la mentira el cimiento de su Gobierno".

"En cualquier caso, yo no sé si Miguel Ángel Rodríguez mintió o no. De verdad, no he escuchado las declaraciones y por lo tanto me va a permitir que no comente sobre algo que no he visto porque sería completamente injusto", ha concluido la portavoz del Grupo Popular en el Congreso.