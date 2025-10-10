Espana agencias

La Fundación Barrié muestra 101 obras de Álvarez de Sotomayor, que fue director del Prado

A Coruña, 10 oct (EFE).- La Fundación Barrié inaugura este viernes la exposición 'Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960)', un homenaje al pintor, que fue director del Museo del Prado, a través de 101 obras.

La entidad ha informado de que esta muestra monográfica, abierta al público hasta el 11 de enero, conmemora el 150 aniversario del nacimiento del artista.

La exposición, comisariada por Javier Barón, se estructura según un recorrido cronológico que da cuenta de la primera etapa del artista, la más diversa en sus planteamientos y sus temas, así como de los cuadros realizados en Chile a partir de 1908.

También del triunfo en su obra de los temas de costumbres y del retrato elegante en la segunda década del siglo, la profundización en ambos temas en la tercera, y la evolución de ambos motivos en los años treinta y después de la Guerra Civil española.

Sotomayor perteneció a una promoción de artistas que alcanzó los mayores éxitos a partir de la obtención de la Beca de la Academia de España en Roma justo en el cambio del siglo XIX al XX.

Ya en 1906 recibió la Primera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid y, al año siguiente, el mismo galardón en la Exposición de Bellas Artes en Barcelona.

Además, participó en numerosas exposiciones internacionales de arte celebradas en las dos primeras décadas del siglo y también en las muestras de arte gallego organizadas a partir de 1912.

A través de 101 obras -la mayoría pinturas, pero también fotografías y documentos-, se repasa la trayectoria del que fue director de la Escuela de Arte de Santiago de Chile, del Museo del Prado y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. EFE

