Espana agencias

Un total de 26 migrantes son rescatados en una patera al sur de Formentera

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un total de 26 migrantes subsaharianos han sido rescatados este viernes de madrugada al sur de Formentera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 00.40 horas se ha procedido a este rescate a 46 millas al sur de la Isla. Salvamento Marítimo ha participado en el operativo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Defensa se reúne con los mandos de la Guardia Militar de Fronteras de Ucrania para coordinar el apoyo español

Defensa se reúne con los

Ábalos recurre para impedir que el Supremo divida el 'caso Koldo' y acelere la parte principal

Ábalos recurre para impedir que

Valero rechaza el nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos que "saquea al Sáhara y desprotege a la ciudadanía"

Valero rechaza el nuevo acuerdo

EH Bildu afirma que Ayuso busca "réditos, provocar y que se hable de ella", con su "política de bulos"

Infobae

Rajoy insta a los europeos a "dar la batalla contra el populismo" pero matiza que "no se puede debatir desde el barro"

Rajoy insta a los europeos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez propone introducir el derecho

Sánchez propone introducir el derecho al aborto en la Constitución para “consagrar la libertad de las mujeres”

Los diez coches que “han muerto” en 2025, según un experto: “Han desaparecido sin hacer ruido”

¿Qué ha pasado con el estatuto del becario? 28 meses después de llegar a un acuerdo con los sindicatos no se ha aprobado: “Cuando haya hueco”

San Fernando de Henares se quiere ‘comer’ un trozo de Madrid capital: un nuevo barrio de 700 viviendas cuyo suelo está ahora en manos de solo 14 propietarios

El viaje de Julio Llamazares tras los pasos de su padre en la Guerra Civil: “La gente que la vivió llegó tan herida que no les gustaba hablar”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 3 de octubre

Juanma Lorente, abogado: “Si estás de baja en tu trabajo, lo normal es que te esté siguiendo un detective privado”

Cotización del euro frente al dólar hoy 3 de octubre

Los extranjeros son los grandes propietarios de la Bolsa española mientras la participación de las familias cae a mínimos

Sin pacto de Estado para el principal problema de España: los intereses políticos cierran la puerta al acceso a la vivienda de los españoles

DEPORTES

El Getafe se rinde a

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”