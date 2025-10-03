Un total de 26 migrantes son rescatados en una patera al sur de Formentera

Un total de 26 migrantes subsaharianos han sido rescatados este viernes de madrugada al sur de Formentera.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 00.40 horas se ha procedido a este rescate a 46 millas al sur de la Isla. Salvamento Marítimo ha participado en el operativo.
Últimas Noticias
Defensa se reúne con los mandos de la Guardia Militar de Fronteras de Ucrania para coordinar el apoyo español
Ábalos recurre para impedir que el Supremo divida el 'caso Koldo' y acelere la parte principal
Valero rechaza el nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos que "saquea al Sáhara y desprotege a la ciudadanía"
EH Bildu afirma que Ayuso busca "réditos, provocar y que se hable de ella", con su "política de bulos"
Rajoy insta a los europeos a "dar la batalla contra el populismo" pero matiza que "no se puede debatir desde el barro"
MÁS NOTICIAS