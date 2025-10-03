Azcón dice que Feijóo habló del Tajo-Segura y que "si no hay agua nunca habrá trasvase"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes de control al Ejecutivo, que "si no hay agua nunca habrá trasvase" y que en el acto del PP en Murcia, el pasado domingo, la referencia que hizo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al agua era al trasvase Tajo-Segura, que "ya existe".

"Si hay agua, primero que se cubran las necesidades de Castilla-La Mancha, pero si sobra ese trasvase, que existe desde 1970, puede llevar agua a Murcia", lo que los socialistas "tienen serias dificultades para explicar en Murcia; de eso se está hablando cuando se habla de que sobra agua", ha señalado Azcón en respuesta a una pregunta del portavoz del PSOE, Fernando Sabés.

Sobre su aplauso al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en Murcia el domingo pasado, el jefe del Ejecutivo regional ha respondido a Sabés que le dio vergüenza que los socialistas no aplaudieran en las Cortes cuando anunció que concederia un premio al expresidente Javier Lambán a título póstumo. "Ustedes no solamente han sido noticia nacional por no aplaudir, han perdido la dignidad, la dignidad personal y política".

Jorge Azcón ha considerado que si un partido como Junts pidiera un trasvae los socialistas aragoneses lo apoyarían "como ya hicieron en 2008" y "aplaudirían con las dos manos, como aplauden la amnistía, los indultos y la ruptura de la igualdad con la condonación de la deuda, el cupo energético y los menores inmigrantes".

"¿Ahora pretenden romper la igualdad con los derechos sociales? ¿Qué nos van a contar sobre lo que es traicionar los principios si al Partido Socialista ya le da igual defender la igualdad de los españoles? Solo quiere defender a Sánchez".

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha dirigido al portavoz socialista para decirle: "Usted me habla de cumplir los compromisos cuando pertenece a un partido que se ha inventado el cambio de opinión para llamar a las mentiras", en alusión a loa indultos a los indepedentistas y la amnistía o la corrupción: "Ustedes mienten abiertamente".

Azcón ha asegurado que "en el grupo socialista hoy se impone la ley del terror, hay que aplaudir cuando usted habla porque si no, a ver si van a mandar alguna foto y alguno se queda sin acta de diputado".

EL APLAUSO A FEIJÓO, "UNA VERGÜENZA"

Fernando Sabés ha espetado a Azcón que "no es de políticos valientes aplaudir cuando Feijóo planteó hacer un trasvase del Ebro y un nuevo Plan Hidrológico Nacional", una "vergüenza" para todos los aragoneses.

"Yo creo que usted tiene un problema, señor Azcón, y el problema es que se pensaba que los aragoneses no estaríamos alerta, no nos percataríamos de lo que sucedió. Ese control que usted quiere realizar siempre de esos medios públicos, pues lleva a que pueda pensar eso", ha continuado.

El parlamentario del PSOE ha aseverado que "todo el mundo sabe que el Partido Popular plantea llevar agua a Murcia y cuando lo hace el Partido Popular siempre es sinónimo de trasvase", pronosticando que así ocurrirá si Feijóo llega a ser presidente del Gobierno de España.

"Usted vendió muy barato a esta Comunidad Autónoma" en Murcia, ha continuado Sabés, echándole en cara que aplaudiera la intervención de Feijóo sobre política hidráulica, recalcando que el líder nacional del PP planteó el trasvase del Ebro.

También ha dicho que "los aragoneses no perdonarán nunca un presidente que aplauda cuando su líder está planteando un trasvase del Ebro", recordando que hace 20 años "la sociedad aragonesa se movilizó" contra el trasvase que anunció el Gobierno de España de José María Aznar y después "esa sociedad aragonesa, con un Gobierno socialista en esta comunidad autónoma y con José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid, en el Gobierno del Estado, derogó ese trasvase".

El portavoz socialista ha sido claro: "Usted no será ministro de Feijóo porque los españoles no le apoyarán, no apoyarán a un Gobierno que plantearía bajar el salario mínimo interprofesional, volverían a subir el 0,25% las pensiones y porque cada vez que planteamos una mejora de los servicios públicos, ustedes están a la contra, siempre votan no en el Congreso, en el Senado y aquí también".

"Señor Azcón, usted tapa absolutamente todo con anuncios, anuncios y anuncios, como hizo en el debate del estado de la Comunidad. ¿Pero qué credibilidad tienen esos anuncios después de dos años de no hacer nada? ¿Cómo le va a creer la sociedad aragonesa cuando, por ejemplo, hace una semana hubo una movilización muy importante en el hospital de Barbastro por el desastre de gestión en ese hospital que atiende a mitad de la provincia de Huesca?". "Vuelva al Aragón real", le ha exigido.

También le ha reprochado que ha guardado, este jueves, un minuto de silencio en el Parlamento por Gaza pero después ha votado "en contra de reconocer ese genocidio: "Siempre es igual con usted y con su Gobierno, cuando tienen que estar, no están y cuando están, siempre votando con ellos, con la ultraderecha, con Vox".