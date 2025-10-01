Espana agencias

ERC, Sumar, Podemos, Bildu, BNG y PNV reclaman al Gobierno que rechace el nuevo acuerdo comercial de la UE y Marruecos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Sumar y buena parte de los socios de investidura --Esquerra (ERC), Podemos, Bildu, BNG, PNV-- han suscrito una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para reclamar que el Gobierno se oponga al nuevo acuerdo comercial que la UE busca cerrar con Marruecos, al entender que de nuevo atenta contra el Sáhara Occidental.

La misiva está impulsada por formaciones que conforman el Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui, que expresan su "más rotundo rechazo" a las maniobras de la Comisión Europea y Marruecos para "imponer un nuevo acuerdo comercial que pretende incluir al Sáhara Occidental, un territorio ocupado ilegalmente".

Las citadas formaciones subrayan que el país marroquí no posee "soberanía ni autoridad administrativa" sobre el Sáhara Occidental y recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya resolvió de manera "inequívoca" que cualquier tratado que afecte a los recursos naturales de la antigua colonia española "solo puede ser válido si cuenta con el consentimiento del pueblo saharaui", representado "exclusivamente" por el Frente Polisario.

"Cualquier intento de ignorar este principio no solo es una violación flagrante de la legalidad internacional, sino un desprecio deliberado hacia las resoluciones judiciales europeas y hacia el derecho a la autodeterminación reconocido por la ONU", ahonda el escrito dirigido a Albares.

Aparte, destacan que el Frente Polisario ha dejado claro que "no aceptará ninguna fórmula que lo excluya y recurrirá cuantas veces sea necesario a la justicia europea para frenar este expolio". "Si se aprueba un nuevo acuerdo sin su consentimiento, el TJUE lo volverá a anular, generando inseguridad jurídica, costes judiciales y una mancha de complicidad sobre todos los Estados miembros que lo respalden", advierten.

De esta forma, proclaman que España "no puede ni debe permitir que se utilicen los recursos del pueblo saharaui para perpetuar la ocupación colonial de Marruecos, bajo la excusa de unos supuestos beneficios económicos que solo sirven para enriquecer al ocupante y obstaculizar las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui".

En consecuencia, exigen al Gobierno que vote en contra de dicho acuerdo en caso de que se someta en consideración del Consejo Europeo, donde España tiene que adoptar una posición de "firmeza frente a cualquier intento de legitimar la ocupación marroquí".

"Apoyar este texto sería situar a España del lado de la ilegalidad, de la vulneración de derechos humanos y del desprecio al Estado de derecho europeo. España debe estar en el lado correcto de la historia", zanjan en el texto remitido a Albares.

PROPUESTA DE LA UE

La propuesta de la Comisión Europea, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea un etiquetado que especifique el origen de los productos procedentes del Sáhara Occidental y que los productos originarios del territorio saharaui sujetos al control de las autoridades aduaneras de Marruecos se beneficien de las mismas preferencias comerciales que las concedidas por la UE a los productos cubiertos por el acuerdo de asociación.

Está previsto que el Consejo apruebe la enmienda de la Comisión este miércoles a nivel de embajadores, según han señalado fuentes diplomáticas, tras lo que arrancará un procedimiento escrito que requerirá del visto bueno de los gobiernos y si ninguno de ellos se manifiesta en contra, el nuevo acuerdo quedará adoptado y podrá aplicarse de forma provisional tras la notificación mutua con las autoridades marroquíes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El delegado del Gobierno en Canarias culpa al Ejecutivo regional de enviar 8 expedientes de migrantes mayores de edad

El delegado del Gobierno en

La Fiscalía de Málaga mantiene acusación para dos curas por delito de odio contra migrantes y musulmanes

La Fiscalía de Málaga mantiene

El PSOE de Navarra acusa al PP de "irresponsable por generar miedo" con la protección víctimas de violencia de género

El PSOE de Navarra acusa

La Diputación de Valencia anuncia un plan "contra la sobrepoblación de jabalíes"

La Diputación de Valencia anuncia

'Génova' respalda la decisión del PP de Almeida a favor de informar sobre el "síndrome post aborto" como planteó Vox

'Génova' respalda la decisión del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español de 24 años

Un español de 24 años se hizo pasar por menor y venezolano en Estados Unidos para estudiar: contó que en su país era víctima de trata de personas y la madre de su hijo le descubrió

Novedades en el caso Alcàsser 33 años después: Miguel Ricart apunta en su enésima versión que hubo hasta siete involucrados y el criminólogo Félix Ríos detalla una nueva pista

La defensa de Begoña Gómez insiste en que no hay indicios de malversación y pide anular el auto del juez Peinado

Abanca despidió a una trabajadora tras solicitar una adaptación de su puesto por el trastorno depresivo que sufría: es nulo y tienen que indemnizarla con 30.000 euros

El Gobierno asegura que el buque militar ‘Furor’ que acompaña a la Flotilla no entrará en las ‘aguas de exclusión’ de Israel

ECONOMÍA

Sofía Subiran, española viviendo en

Sofía Subiran, española viviendo en Australia, revela cuánto cobra como limpiadora: una semana de 29 horas por 667 euros

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 1 octubre

El Supremo sentencia que la pensión de viudedad con varios beneficiarios debe abonarse íntegra al cónyuge cuando muera la persona con la que la compartía

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Precio de la luz estará muy alta este 2 de octubre: las horas más baratas y más caras del día

DEPORTES

Las palabras de Florentino Pérez

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”

España apunta fuerte al europeo de ciclismo: ilusión femenina y ambición en la carrera masculina del domingo

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”