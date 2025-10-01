Carlos Martínez (PSOE) aboga por "terminar con 38 años de Castilla y León en blanco y negro"

Espana agencias

Carlos Martínez, el ya oficialmente candidato de PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, tras concluir el proceso de primarias en el que ha obtenido los avales necesarios, aboga por "terminar con 38 años de Castilla y León en blanco y negro".

Este miércoles, Martínez ha ofrecido su primera comparecencia como tal candidato en la sede del partido en Soria, en una fecha que no es casual, justo 94 años después de que la Segunda República aprobara el voto femenino, el 1 de octubre de 1931, como un símbolo de la capacidad del pueblo para cambiar las tendencias.

Martínez tiene la convicción de que el cambio es posible para que los jóvenes que elijan quedarse puedan hacerlo, con políticas de vivienda, educación y salud, y ha citado numerosas veces la palabra "cambio" para apelar a la necesidad del mismo de cara a que Castilla y León empiece a tener unos gobernantes "al servicio de la gente y no de unos pocos".

Considera Martínez que la Comunidad necesita una voz fuerte para salir "del ostracismo y del aburrimiento", para sentir el "orgullo de ser de Castilla y León", a la vez que ha expresado su deseo ser "el primer presidente de Castilla y León que ejerza como alcalde de todos sus habitantes".

LA IMPORTANCIA DE LAS COMARCAS

Con su experiencia de cinco legislaturas como primer edil de Soria, Martínez ha explicado que sabe bien lo que es trabajar en cercanía de sus electores. Uno de los grandes esfuerzos de su programa consistirá en dotar de importancia estratégica a todas las comarcas de Castilla y Léon, no solo a las capitales, para lo cual será necesaria una mejor comunicación entre todos los puntos de la Comunidad y sus capitales de provincia, lo que acercará los servicios esenciales a todos los habitantes.

El alcalde de Soria ha asegurado que dejará su cargo actual de primer edil "cuando recoja el acta de procurador y sea presidente de Castilla y León", y que a partir de entonces se conocerá el nombre de la persona que le sustituya en la Alcaldía de su ciudad.

Carlos Martínez ha explicado que en los miles de kilómetros que ha hecho desde febrero ha notado "un pálpito de cambio" en Castilla y León para terminar con el gobierno del PP y "sobre todo, de Fernández Mañueco", de quien ha vuelto a recordar que "preside pero no gobierna, ha sido el peor presidente de Castilla y León en toda la época democrática".

En caso de alcanzar la Presidencia de la Junta, su primera medida será la aprobación de unos presupuestos para terminar con la anomalía de gobernar sin cuentas generales, para poder trabajar con unas directrices generales y no con una renovación anual presupuestaria.

Martínez descarta que estos comicios autonómicos de principios de 2026 sean una especie de 'avance' de las elecciones generales, "aunque ese sea el deseo de Fernández Mañueco. Estas elecciones servirán para valorar la gestión del PP en Castilla y León", ha concluido.

