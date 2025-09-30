Espana agencias

Compromís critica el tuit que Puente sobre Mazón en plena alerta en Valencia y le pide dedicarse a los Cercanías

Por Newsroom Infobae

El diputado de Compromís adscrito al grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, ha criticado este martes el comentario que el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó en redes sociales contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, en plena alerta roja en Valencia y le ha aconsejado "menos Twitter y más Cercanías".

"¿Ha reservado ya mesa en El Ventorro Mazón?", se mofó Puente este fin de semana en la red social 'X', un interrogante que acompañó del aviso rojo de AEMET por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia. El restaurante El Ventorro es el local donde se encontraba Mazón comiendo cuando la Dana golpeaba Valencia hace casi un año.

En rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Compromís ha dicho que no le parece "pertinente" que un ministro del Gobierno de España "baje al nivel impropio del señor Mazón". A su juicio, Puente debería dedicar "menos horas a Twitter y más a mejorar la realidad de los Cercanías".

En todo caso, Ibáñez cree que no se puede equiparar "el mal gusto" del comentario en redes de Puente con la "gestión criminal" de Mazón el día de la Dana, "que no estuvo cuando hubo 229 muertos en su puesto porque estaba en un reservado".

Y tampoco ha estado ahora, en esta nueva alerta roja en Valencia, por estar en Murcia asistiendo, según el diputado de Compromís, a un "aquelare racista" en el que estuvo "regalando besitos y abrazos a más de cuatro horas y media en coche de la sede del CECOPI".

QUE DÉ LA CARA EN LAS CORTES GENERALES

Con todo, Ibáñez cree que la "inmensa mayoría" del pueblo valenciano considera, tras esta nueva inclemencia climática, que la Generalitat sí que tenía competencias y era responsable para la prevención la coordinación y las emergencias, y que efectivamente mandar la alerta era "posible" y que "salva vidas".

"Sin duda alguna, Mazón tiene que dimitir ya porque no le quedan excusas", ha insistido Ibáñez, antes de pedir que las Cortes Generales llamen a Mazón para que dé la cara y sepamos realmente lo que ocurrió hace un año.

