Espana agencias

Fiscalía Europea pregunta al Supremo si en la causa contra Cerdán investiga contratos financiados con fondos europeos

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía Europea (EPPO) ha preguntado al Tribunal Supremo si en la causa que dirige contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán está investigando contratos financiados con fondos europeos.

En el suplicatorio, al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano exhorta al magistrado instructor Leopoldo Puente que le informe "sin dilación" alguna sobre el "objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados".

Las fiscales Olga Muñoz Mota y Laura Pellón Suárez de Puga, que firman el escrito remitido el 24 de septiembre al alto tribunal español, recuerdan que la ley fija que en caso de que los contratos investigados hayan sido sufragados con fondos europeos la competencia para investigar es de la Fiscalía Europea.

Fuentes de la defensa de Cerdán inciden en que de momento la Fiscalía Europea no ha ejercido su "derecho de avocación" para reclamar la instrucción, pero sostienen que en caso de que así lo haga el magistrado del Supremo "debería abstenerse o plantear un conflicto de competencia".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado a casi 19 años de prisión por incendiar el bloque donde vivían su ex y sus tres hijas

Condenado a casi 19 años

Un juzgado de Vitoria incoa diligencias previas por el caso del campamento juvenil de Bernedo (Álava)

Infobae

La UCO localiza más de 100 'emails' de "gestiones" de la asesora de Gómez con empresas para financiar la cátedra

La UCO localiza más de

El PP dice que las críticas de Abascal a Feijóo en inmigración muestran que está "nervioso": "Vox alimenta la división"

El PP dice que las

Podemos garantiza que tendrá "papeleta" en las elecciones andaluzas, ya sea por su cuenta o en coalición

Podemos garantiza que tendrá "papeleta"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un escorpión pica a una

Un escorpión pica a una mujer en un hotel de Alcorcón y tiene que ser trasladada al hospital: la policía sospecha que el animal salió de su maleta

¿Un coche sin ITV está cubierto por el seguro? Una experta responde

Detenido el hermano del rapero Morad por presuntamente haber apuñalado a tres menores en Molins de Rei

Sumar se convierte en el principal aliado de la Guardia Civil para conseguir que se no se les siga juzgando bajo el Código Penal Militar en tiempos de paz

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 22.875 euros a un hombre en insolvencia por su adicción a las compras compulsivas

ECONOMÍA

Supervivencia económica: más de la

Supervivencia económica: más de la mitad de los españoles ha recurrido al pluriempleo para llegar a fin de mes

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Los celiacos de Andalucía podrán deducirse 100 euros en la próxima Renta: cubrirá una décima parte del sobrecoste de la cesta de la compra

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

La alerta roja por lluvias

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes

Muere el portero de 19 años del Colindres, Raúl Ramírez, tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido

El aplastante palmarés de Tadej Pogacar con solo 27 años, la edad a la que Indurain ganó su primer Tour de Francia

Cinco veces campeón del mundo y doble oro paralímpico, puede perderlo todo por un informe médico devastador: “Se mueve con normalidad”

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”