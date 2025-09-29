Fiscalía Europea pregunta al Supremo si en la causa contra Cerdán investiga contratos financiados con fondos europeos

La Fiscalía Europea (EPPO) ha preguntado al Tribunal Supremo si en la causa que dirige contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán está investigando contratos financiados con fondos europeos.

En el suplicatorio, al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano exhorta al magistrado instructor Leopoldo Puente que le informe "sin dilación" alguna sobre el "objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados".

Las fiscales Olga Muñoz Mota y Laura Pellón Suárez de Puga, que firman el escrito remitido el 24 de septiembre al alto tribunal español, recuerdan que la ley fija que en caso de que los contratos investigados hayan sido sufragados con fondos europeos la competencia para investigar es de la Fiscalía Europea.

Fuentes de la defensa de Cerdán inciden en que de momento la Fiscalía Europea no ha ejercido su "derecho de avocación" para reclamar la instrucción, pero sostienen que en caso de que así lo haga el magistrado del Supremo "debería abstenerse o plantear un conflicto de competencia".

