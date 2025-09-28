Espana agencias

Los Reyes Felipe y Letizia y la Princesa Leonor se alojaron en el Hotel Castillo de Gorraiz durante su visita a Navarra

Por Newsroom Infobae

Los Reyes Felipe y Letizia y la Princesa Leonor se alojaron en el Hotel Castillo de Gorraiz durante la visita que realizaron el viernes y sábado a diferentes localidades de Navarra, en la que ha sido la primera visita de la princesa de Asturias y de Viana a la Comunidad foral.

Así lo han dado a conocer en una nota de prensa desde el propio hotel, en la que han agradecido "la confianza depositada por la Casa Real" y han expresado su orgullo por "haber contribuido, desde la discreción, al éxito de una visita institucional de enorme simbolismo para Navarra".

"Esta elección por parte de la Casa Real supone un reconocimiento al alto nivel de calidad, servicio y hospitalidad que ofrece el hotel, así como a su enclave privilegiado, que combina tranquilidad, privacidad y cercanía con el centro de Pamplona", han destacado.

Esta visita de dos días ha sido el primer viaje a Navarra de la Princesa Leonor, en el que ha estado acompañada de los Reyes Felipe VI y Letizia y en el que ha conocido lugares clave de la historia de la Comunidad foral, como el Palacio Real de Olite, el Monasterio de Leyre o la localidad de Viana, que da nombre a uno de los títulos de Leonor, Princesa de Viana.

