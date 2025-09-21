Sindicatos menores italianos convocan huelga este lunes para denunciar situación en Gaza

Roma, 21 sep (EFECOM).- La Unión Sindical de Base (USB), que representa a varios sindicatos minoritarios italianos, convocó para mañana lunes una huelga de ocho horas en todo el país para los trabajadores del sector público y privado y que podrá afectar sobre todo al transporte, las escuelas y el trabajo portuario, donde cuentan con más afiliados.

En la convocatoria, la USB explicó que la huelga "busca mostrar solidaridad con los palestinos que viven en la Franja de Gaza", así como que "servirá para mostrar solidaridad con la Flotilla Global Sumud, la iniciativa independiente a través de la cual decenas de barcos intentan llevar alimentos y ayuda humanitaria, rompiendo así el bloqueo naval israelí".

La USB también criticó "al Gobierno italiano y a la Unión Europea por no imponer sanciones adecuadas a la gravedad de la situación contra Israel".

Ninguno de los principales sindicatos italianos se ha sumado a la huelga general de mañana. El sindicato mayoritario CGIL también organizó una huelga independiente en apoyo a Palestina el pasado viernes con varias manifestaciones que, en general, fueron bastante reducidas.

Como las pasadas huelgas convocadas por la USB se prevé que causará sobre todo parones en el sector del transporte público, así como el cierre de colegios por la falta de personal, así como se han convocado algunas manifestaciones de apoyo a la población palestina en varias ciudades italianas.

Tampoco participarán los principales políticos de la oposición en las manifestaciones previstas para mañana, aunque algunos como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, y la secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, sí que se unieron a la protesta organizada por la CGIL el viernes. EFECOM