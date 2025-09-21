Espana agencias

El BBVA tiene hasta el martes para cambiar de opinión y mejorar su oferta por el Sabadell

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 21 sep (EFECOM).- El BBVA tiene hasta el martes para cambiar de opinión y mejorar su oferta a los accionistas del Banco Sabadell con la esperanza de que la opa triunfe, aunque todo apunta a que el presidente del grupo, Carlos Torres, mantendrá su palabra y no habrá cambios en la propuesta.

Desde el pasado lunes 8 de septiembre y hasta el 7 de octubre los accionistas del Banco Sabadell pueden aceptar la oferta de compra del BBVA, que pasa por recibir una acción nueva del grupo y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán.

En estos momentos, con datos del cierre bursátil del pasado viernes, con ese canje los accionistas del Banco Sabadell pierden dinero, un 7,64 % de su inversión, lo que se traduce en que por cada 10.000 euros invertidos en acciones del grupo recibirían 9.235,78 euros entre acciones del BBVA y efectivo.

Es decir, con la propuesta de canje perderían 764,22 euros del valor de su inversión, lo que explicaría que hasta el momento ninguno de los accionistas minoritarios del Sabadell que son clientes del banco hayan aceptado la oferta. "Como las cervezas, 0,0", ironizó el pasado viernes el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno.

No obstante, la oferta del BBVA se extiende (al menos) hasta el próximo 7 de octubre, ya que el banco optó por un periodo de canje de 30 días que, por ahora, tanto el presidente, Carlos Torres, como el consejero delegado, Onur Genç, han considerado suficiente.

Atendiendo a ese plazo de 30 días que culmina el 7 de octubre, el BBVA tiene hasta el próximo martes 23 de septiembre para mejorar la oferta, según coinciden los analistas, aunque igualmente la cúpula de la entidad ha insistido en repetidas ocasiones que no lo harán.

Aun así, la prima negativa sigue presionando al BBVA a poner más dinero encima de la mesa, si bien en el banco sostienen que a medida que el mercado vea que el precio no mejora, se corregirá esa situación.

Sin embargo, no se puede pasar por alto la posibilidad de que el BBVA, antes de tirar la toalla, amplíe el periodo de canje más allá del 7 de octubre, lo que volvería a darle la posibilidad de mejorar la oferta, si finalmente pensaran que es necesario, diez días hábiles antes de que termine ese nuevo periodo.

Hasta ahora el banco ha declinado entrar a valorar esa hipótesis.

Los responsables del BBVA también han negado que vayan a retirar la condición de que para que la opa salga adelante se obtenga más del 50 % de los derechos de voto del Sabadell y que se vayan a conformar con menos, aunque la ley igualmente se lo permite.

Y de esta posibilidad también alerta González-Bueno, que avisa que el BBVA se vería abocado a lanzar en el plazo de un mes desde la liquidación de la oferta una segunda opa, íntegramente en efectivo, sobre la totalidad de las acciones que no logró comprar en la primera.

Esa nueva oferta tendría que ser a un precio igual o superior que el de la primera opa. EFECOM

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cód 22823879 y otros)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez acusa a la derecha y la ultraderecha de "hipocresía" y de atacar la libertad de expresión

Sánchez acusa a la derecha

El PP afirma que la respuesta del Gobierno ante el fallo en pulseras antimaltrato no puede ser "el silencio"

El PP afirma que la

Sánchez afirma que renovará la financiación autonómica en esta legislatura: "Ya toca"

Sánchez afirma que renovará la

Yolanda Díaz: "Golpear a 12 millones de trabajadores saldrá caro a PP, Vox y Junts"

Infobae

La ley del teletrabajo cumple 5 años con resistencias, pero con el modelo híbrido asentado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos dos ocupantes de la

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

ECONOMÍA

Los permisos por fallecimiento: el

Los permisos por fallecimiento: el derecho laboral que no ha mejorado desde hace casi medio siglo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Tarifa de la luz en España este 22 de septiembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Booking cancela una reserva alegando el cierre del hotel y el usuario descubre que las habitaciones reaparecen al triple de precio: “He sido engañado”

DEPORTES

Quién es Manor Solomon, el

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio