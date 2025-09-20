Espana agencias

Garriga (Vox) califica de "traición al pueblo español" delegar competencias en inmigración

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha calificado de "traición al pueblo español" la delegación de competencias en inmigración a Cataluña que se votará la próxima semana en el Congreso.

En declaraciones a los medios desde L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha criticado que se pueda aprobar esta medida: "Pretende entregar las llaves de nuestras fronteras a un prófugo de la justicia, a los delincuentes separatistas".

"Es un atentado contra la unidad y la igualdad de los españoles, un atentado contra el corazón del Estado", y ha dicho que Vox ha pedido retirar la medida del debate en el Congreso, para solicitar informes jurídicos.

También ha apuntado contra el PP, que en las últimas semanas "coqueteaba" con Junts, y después de que el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), gobernando por los populares con mayoría absoluta, aprobara una moción que apoya el Pacte Nacional per la Llengua.

REPROCHES A ILLA

Además, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de ser "lo mismo que Puigdemont, que Junqueras y que Aragonès" pero con diferente color.

Según él, desde que Illa gobierna "los servicios sociales están destrozados" y la educación está peor que nunca, textualmente.

"Es el balance criminal del Partido Socialista, que es el mismo balance criminal que el del presidente del Gobierno", y ha añadido que el PSOE fomenta la inmigración ilegal y gasta el dinero tras saquear a los españoles con impuestos muy altos, en sus palabras.

