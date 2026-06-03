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El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se falla este miércoles en Oviedo

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Oviedo, 3 jun (EFE).- El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 dará a conocer este miércoles en Oviedo al ganador de este galardón, al que este año concurren veintisiete candidaturas de doce nacionalidades.

El jurado, presidido por la nadadora Teresa Perales, distinguida con el mismo reconocimiento en 2021, y compuesto por otro doce expertos, comenzó las deliberaciones ayer y este miércoles, a las 12:00 horas, anunciará su decisión.

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Según el reglamento de la Fundación Princesa de Asturias, este galardón está destinado a distinguir "las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos".

El premio recayó el año pasado en la tenista estadounidense Serena Williams por su "palmarés deportivo incuestionable", con 73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos, así como por la defensa que siempre ha hecho de la igualdad de género, según recogió el acta del jurado.

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En las ediciones más recientes, este galardón ha recaído en la jugadora de bádminton española Carolina Marín; el atleta keniano Eliud Kipchoge; la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados; la nadadora española Teresa Perales; el piloto español Carlos Sainz; la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn; los alpinistas Reinhold Messner (italiano) y Krzysztof Wielicki (polaco), y la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los 'All Blacks'.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes será el sexto de los ocho premios en fallarse este año, en el que estos galardones alcanzan su cuadragésimo sexta edición. EFE

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