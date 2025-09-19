Espana agencias

CC.OO de Cataluña ve "justicia patriarcal" en la rebaja a la 'manada de Castelldefels' (Barcelona)

CC.OO de Catalunya ha expresado su rechazo a la rebaja de la condena a cinco hombres acusados de agredir sexualmente a tres mujeres en 2021 en el caso conocido como la 'manada de Castelldefels' (Barcelona) y atribuye esa reducción a la existencia de una "justicia patriarcal lenta", informa este viernes en un comunicado.

La Fiscalía había solicitado inicialmente condenas de entre 28 y 53 años de cárcel por cada acusado, pero tras un acuerdo de conformidad entre las partes con la finalidad de evitar la revictimización de las mujeres, las penas se sitúan entre los 3 años y los 8 años de cárcel.

"Constatamos que algunas de las penas permitirán la posible excarcelación inmediata de algunos de los condenados, aunque los informes penitenciarios no acreditan un arrepentimiento real", critica el sindicato.

CC.OO. de Catalunya avisa de que este caso "vuelve a poner en evidencia las carencias de una justicia patriarcal lenta, que a menudo no protege suficientemente a las víctimas y que sigue premiando la vía de la atenuante por el 'perdón', a pesar de la ausencia de responsabilidad o reparación efectiva por parte de los agresores".

Para mostrar nuestro rechazo y exigir "una justicia realmente garantista y con perspectiva feminista", el sindicato apoya la concentración convocada por la Coordinadora 8M el próximo 29 de septiembre a las 19 horas en la plaza Sant Jaume, de Barcelona.

