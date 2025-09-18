Espana agencias

Yolanda Díaz, sobre el decreto de embargo de armas: "No hay discusión posible, irá al Consejo de Ministros el martes"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha proclamado con "contundencia" que el Gobierno debe aprobar el martes el decreto de embargo a la compraventa de armas con Israel, apremiando a cesar toda relación comercial con el Ejecutivo "criminal" que dirige Benjamin Netanyahu.

"No hay discusión posible (en el seno del Gobierno), ha de llegar al Consejo de Ministros del próximo martes", ha enfatizado en declaraciones a los medios al acudir a un acto organizado por UGT en Madrid sobre prevención de riesgos laborales.

Díaz, que también apoya que la Fiscalía investigue crímenes de guerra en la ofensiva del ejército israelí en Gaza, ha comentado que el Gobierno de coalición también tiene que hacer su parte desplegando de inmediato el veto al comercio de material militar con el país hebreo, siguiendo la "estela de lo que desea la población española".

La ministra ha subrayado que el Gobierno tiene que dar un "paso adelante", "cumplir con lo que ha dicho" y "acabar con todo el comercio con un gobierno criminal como el caso de Netanyahu", ha concluido.

Sumar ha garantizado que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará esta medida y que se superarán las complejidades técnicas que han surgido, mostrando su descontento por el hecho de que no se aprobara el embargo de armas durante esta semana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell llega al juzgado para declarar por el 'caso Negreira'

Infobae

Maroto dice que nunca acusó "a nadie de asesino" y cree que la querella contra ella "no va a reescribir la historia"

Maroto dice que nunca acusó

El Gobierno apoya la investigación de la Fiscalía sobre los crímenes en Gaza como otra "medida de presión" a Israel

El Gobierno apoya la investigación

Torres enmarca una reunión entre Zapatero y Puigdemont como parte de la negociación de los Presupuestos

Torres enmarca una reunión entre

Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista y premiará a Vingegaard

Ayuso concederá la Medalla de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco señales de que trabajas

Cinco señales de que trabajas con un psicópata, según una criminóloga: “Hacen que llegues a dudar de tu propia memoria”

Un hombre accede a una herencia millonaria gracias a la saliva de su abuelo paterno recogida del suelo: la prueba de ADN confirma que es hijo de un empresario gallego

El error en la gasolina de un pueblo de Cataluña que ha dejado a decenas de personas sin coches

El dialecto judeoespañol que aún se habla en Ceuta y Melilla y que Marruecos quiere erradicar

Manuel Sans Segarra, doctor: “Nunca en la vida se puede ser feliz con un ego desmedido”

ECONOMÍA

Así es la ‘trampa suiza’,

Así es la ‘trampa suiza’, un fenómeno que afecta a muchas personas que se mudan a este país: “No vas a hacer mucho dinero”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 18 septiembre

Profesiograma, el documento clave para ganar tu incapacidad permanente, según un abogado

Un trabajador renuncia a su puesto y la Justicia le condena a pagar 800.000 euros a su exempresa

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio