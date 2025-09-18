Espana agencias

Aramco recauda 3.000 millones en bonos islámicos con rendimientos del 4,125 % y 4,625 %

El Cairo, 18 sep (EFECOM).- La petrolera estatal saudí Aramco anunció este jueves la conclusión de una emisión internacional de sukuk -los bonos conformes a la religión islámica- por valor de 3.000 millones de dólares (2.541 millones de euros) estructurada en dos tramos y cotizada en la Bolsa de Londres.

“Creemos que esta exitosa colocación refleja la confianza de los inversores internacionales en la excepcional resiliencia financiera de Aramco y en la solidez de nuestro balance mientras seguimos optimizando nuestra estructura de capital”, ha afirmado en un comunicado el vicepresidente ejecutivo de Finanzas y director financiero de la compañía, Ziad Al Murshed.

La emisión se divide en dos tramos: 1.500 millones de dólares (1.270 millones de euros) con vencimiento en 2030 y una tasa de beneficio anual del 4,125 %; y otros 1.500 millones con vencimiento en 2035 al 4,625 %.

Los sukuk, conocidos como los bonos islámicos, se caracterizan por ajustarse a la sharía (ley islámica), que prohíbe el pago de intereses, y en su lugar otorgan a los inversores beneficios derivados de activos reales que respaldan la emisión.

Según un comunicado de la compañía, la operación, fijada el pasado 10 de septiembre, despertó una fuerte demanda de inversores institucionales de primer nivel, lo que permitió colocar los títulos con una prima negativa, algo que la empresa consideró un reflejo de su sólida posición crediticia a escala global.

La operación se inscribe en la estrategia de Aramco de diversificar sus fuentes de financiación en los mercados internacionales, en paralelo a su compromiso de mantener una política de dividendos generosa para sus accionistas, pese a la volatilidad de los precios del crudo. EFECOM

