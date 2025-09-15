Espana agencias

Tellado dice que las protestas de Madrid fueron 'kale borroka' y cree vergonzoso que Sánchez muestre su "orgullo"

Por Newsroom Infobae

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que las protestas propalestinas que se produjeron este pasado domingo durante La Vuelta fueron 'kale borroka', y "por eso las ha aplaudido Arnaldo Otegi", y ha calificado de "vergonzoso" que quien "debe hacer llamamientos a la calma, la paz y la tranquilidad", diga que "está orgulloso" de lo sucedido.

Además, ha asegurado que proponer la retirada de España de Eurovisión si se mantiene la participación de Israel es "una decisión partidista e interesada" que hace "el juego" a "la política irresponsable" de Pedro Sánchez, al que ha pedido que "quite sus manos de RTVE".

Antes de acudir en Bilbao, junto al presidente del PP vasco, Javier de Andrés, a una reunión con cargos y afiliados del partido en Bizkaia, Tellado ha iniciado su intervención ante los medios expresando su "vergüenza" por la actitud que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adoptó este pasado domingo ante las protestas propalestinas que obligaron a cancelar el final de La Vuelta.

A su juicio, resulta "inadmisible" ver "cómo en el día de ayer el presidente del Gobierno, en un acto de su partido, alentaba la violencia para que unas personas reventasen el final la llegada de la vuelta ciclista a Madrid".

"Creo que es completamente irresponsable e impropio de un presidente del Gobierno. Creo que todo esto se ha hecho simple y llanamente para tapar la difícil situación en la que se encuentra la familia, el partido y el Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho.

En su opinión, "no se puede utilizar la violencia para condenar la violencia" y ha interpretado que "eso es lo que algunos han querido hacer en el día de ayer". Tellado cree que es "tremendamente irresponsable" cuando esa actitud se mantiene "desde la presidencia de un gobierno democrático".

Miguel Tellado se ha mostrado convencido de que Sánchez "ha demostrado, una vez más, no estar a la altura del cargo que ocupa" y "ha dañado la imagen del país" además de haber "puesto en juego la seguridad de ciclistas y de organizadores de todo el dispositivo de la Vuelta Ciclista a España", algo que "no es responsable y es impropio".

El dirigente de los populares ha afirmado que el PP defiende el derecho a la manifestación y a la protesta, pero "ese derecho no supone impedir el normal desarrollo de una prueba deportiva". A su juicio, el presidente del Gobierno "está tan desesperado por la situación en la que se encuentra su familia su partido y su Gobierno" que cree que "vale todo por mantenerse en el poder". "Necesita distraer al conjunto de la opinión pública y lo de ayer fue un montaje", ha señalado.

En su opinión, al presidente del Gobierno, "Gaza le importa más bien poco, la situación de Oriente medio le importa más bien nada" ya que "solo le importa Pedro Sánchez". "Son imágenes que han recorrido el mundo entero, imágenes que dañan la reputación de una prueba deportiva que es marca España", ha reiterado.

Ha afirmado que resulta "tremendamente lamentable", que quien debe hacer llamamientos "a la calma, la paz y la tranquilidad" diga hoy que "que está orgulloso de lo que ha sucedido". "Lo de ayer es 'kale borroka', por eso lo ha aplaudido en el día de hoy Arnaldo Otegi", ha afirmado, en alusión a las palabras del secretario general de EH Bildu, quien ha asegurado esta mañana que la reacción popular en La Vuelta es "sana".

Miguel Tellado ha señalado que "para que España vuelva a ser un país normal y tener un presidente del gobierno normal" deben convocarse unas elecciones democráticas" y que los españoles "decidan, con su voto, qué es lo que en estos momentos necesita España".

NETANYAHU

Por otra parte, el secretario general del PP ha afirmado que el ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "tiene derecho a defenderse la agresión sufrida el 7 de octubre" por parte de Hamás, pero debe distinguir "entre la población civil y los terroristas".

Según ha dicho, cuando Pedro Sánchez "recibe la felicitación de una organización terrorista como Hamás", debe "reflexionar y pensar que algo mal está haciendo". "Es en el seno de la comunidad internacional donde debemos trabajar como estado miembro de la Unión Europea en la búsqueda de fórmulas para la paz, creo que el hecho de que Pedro Sánchez mantenga una posición unilateral no consensuada en el seno de la Unión Europea es un error que envalentona a los terroristas y un error que debilita a las democracias", ha manifestado.

Preguntado por el hecho de que el presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá este martes al Consejo de Administración de la Corporación pública la retirada de España en el Festival de Eurovisión si Israel participa el la próxima edición del concurso, ha expresado su deseo de que "en la televisión pública no se hiciese política".

En su opinión, Pedro Sánchez "lo ha politizado absolutamente todo", incluido RTVE, al mantener "su intento de control absoluto del Consejo de Radio Televisión española entre el PSOE y sus socios de investidura".

"Desde entonces, solo hemos visto a una televisión pública al servicio del partido del Gobierno y del presidente", ha añadido.

A su juicio, la propuesta de José Pablo López, es un error porque el el presidente de RTVE "lo que tiene que velar es por que los medios que dependen de la corporación pública se comporten y actúen desde la neutralidad política que se les exige".

"Creo que es una decisión partidista, interesada, que le sigue el juego a la política irresponsable de Pedro Sánchez. Nosotros, desde luego, no lo compartimos. Que Pedro Sánchez quite sus manos de RTVE, deje que los profesionales sigan haciendo información libre información plural y respete la pluralidad política de nuestro país", ha demandado.

