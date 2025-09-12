Gobierno apuesta por "dejar la confrontación a un lado" y asegura que el trasvase Tajo-Segura "no se va a cerrar"

Francisco Lucas ha tomado este viernes posesión de su cargo como delegado del Gobierno en la Región de Murcia reiterando su voluntad de iniciar una nueva etapa de lealtad y cooperación institucional con el resto de administraciones; una etapa que "nos convierta en aliados en la defensa de los intereses de la Región", porque esta Comunidad "merece que sus responsables públicos dejemos la confrontación a un lado y seamos el reflejo de esta realidad".

El nuevo delegado de Gobierno, que ha prometido su cargo, ha aprovechado este momento para despejar dudas en materia hídrica, dejando claro que el trasvase Tajo-Segura "no se va a cerrar" y esto significa "seguir ofreciendo soluciones para garantizar agua para siempre. Porque eso es lo que quieren los regantes y lo que necesita toda la Región", ha advertido.

"Con este gobierno, al contrario de lo que sucedió con otros, ni falta ni faltará agua. Fundamentalmente, porque hemos sabido anticiparnos a un posible escenario de escasez, invirtiendo en infraestructuras que garantizan agua a nuestros regantes y agricultores", ha zanjado.

En una celebración presidida el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un abarrotado salón de actos de la Delegación del Gobierno en Alfonso X al que han asistido autoridades políticas, sociales e institucionales, Lucas ha desvelado que pasará a denominarse Francisco Jiménez, en memoria del secretario General de la institución y ex delegado del Gobierno fallecido hace dos meses.

Ha tenido palabras emotivas de recuerdo hacia su persona, a quien ha definido como "un hombre bueno, un apasionado y comprometido defensor del servicio público, en el que desarrolló una extraordinaria trayectoria profesional y política que ha dejado una profunda huella".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su convencimiento de que Lucas "será un magnífico delegado gobierno" y lo ha definido como "un hombre comprometido, conocedor del derecho, del Estado, con unos valores progresistas indiscutibles, muy necesarios en este momento en la Región de Murcia".

Al inicio de su discurso, que en reiteradas ocasiones ha sido interrumpido por los aplausos de los allí asistentes, Lucas ha recordado su trayectoria vital y profesional para hacer una defensa cerrada de los servicios públicos. "Puedo decir con orgullo que soy hijo de la educación pública, y con mayor orgullo que soy hijo del esfuerzo de mis padres, Paco y Carmen, trabajadores humildes de El Raal cuyo sacrificio me ha permitido formar parte de la primera generación familiar que ha podido acceder a la universidad", ha indicado antes de asegurar que siempre se ha empleado y se empleará en su defensa.

El delegado del Gobierno ha agradecido a Bolaños su presencia el acto, ha recordado su trabajo conjunto durante su etapa en el Congreso de los Diputados y ha destacado su talla profesional y política. "Que estés hoy aquí, además de ser un gran apoyo personal, reafirma la sensibilidad y el compromiso incuestionable del Gobierno de España con la Región de Murcia", ha dicho.

En este sentido, Lucas ha recordado que, durante los últimos siete años, el Gobierno de España ha destinado la mayor cantidad de recursos de la historia para impulsar la recuperación, la cohesión territorial y la dinamización económica de nuestro país.

También ha puesto en valor el "enorme" esfuerzo para desarrollar políticas sociales que atiendan a los colectivos más vulnerables y a las familias trabajadoras, con medidas, por ejemplo, que "han permitido que 160.000 pensionistas de la Región vean incrementada su pensión de jubilación, 400 euros más que en 2018, que se hayan firmado casi 320.000 contratos indefinidos, un 243% más que en 2019. Sin olvidar a los más de 150.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, a los 45.000 estudiantes que han recibido una beca o a las 70.000 personas beneficiarias del bono social eléctrico", ha detallado.

Por eso, ha añadido que seguirá luchando por consolidar los grandes proyectos estratégicos puestos en marcha por el Gobierno de España en la Región de Murcia, con inversiones que superan los 2.200 millones de euros, sólo en infraestructuras de transporte, desde 2018.

DISCURSOS DE ODIO

El delegado del Gobierno ha agradecido el trabajo y lealtad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, cuya defensa de los valores constitucionales "permiten disfrutar de los derechos y libertades fundamentales".

Lucas ha asegurado que su trabajo permite que la Región "sea una de las más seguras de España, 3,5 puntos por debajo de la media nacional en tasa de criminalidad por cada 1.000 habitantes", y ha defendido el incremento de plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional, que suma 546 agentes más que en 2017.

Por último, el delegado del Gobierno ha advertido que no tolerará que "el fanatismo, la xenofobia o los mensajes de odio se instalen impunemente en nuestra sociedad".

Así, ha advertido que desplegará "todos los mecanismos y recursos oportunos para impedir situaciones como la generada este verano en Torre Pacheco o actuaciones como la concentración ilegal convocada hace unos días frente al centro de menores de Santa Cruz".

"El Gobierno de España garantizará la convivencia y los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas sea cual sea su procedencia, su etnia, su religión, su orientación sexual o identidad de género", ha señalado.

REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Para finalizar, en clave económica ha dicho compartir la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, algo que "requiere de voluntad de acuerdo y responsabilidad por parte de todas las formaciones políticas".

Pero ha indicado que nadie puede negar que la Región de Murcia "recibirá en 2026 la mayor financiación de su historia: 5.316 millones de euros, que permitirán garantizar los servicios públicos". "Un buen punto de inicio es la condonación de 3.318 millones de deuda de la Región de Murcia que ha aprobado el Gobierno de España", ha subrayado.

Una medida, ha comentado, que "permitiría a la Región sanear las cuentas y disponer de más recursos para reforzar los servicios públicos. Tener más presupuesto para sanidad, educación o servicios sociales, entre otras cuestiones".

A su juicio, "rechazarla sería una irresponsabilidad y perjudicaría a los ciudadanos de la Región", por lo que ha barajado las dos opciones existentes: "ocultar, de manera interesada, todas estas realidades que son fruto de la gestión del Gobierno de España, o apoyarnos en ellas para avanzar juntos en una apuesta decidida, conjunta y coordinada por nuestro futuro".