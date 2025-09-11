La Comunidad Valenciana acusa al Gobierno de "atacar" al autogobierno por cuestionar sus leyes de Costas y Trans

La portavoz de la Generalitat, vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "atacar" al autogobierno de la Comunitat Valenciana por criticar la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana y los cambios promovidos por PP y Vox en Les Corts sobre la Ley Trans valenciana.

Así lo ha manifestado este jueves durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por si teme que el Tribunal Constitucional (TC) acabe tumbando la normativa autonómica de Costas y si cree que la redacción de la Trans debería retrotraerse a la impulsada en la etapa del gobierno del Botànic.

Respecto a la primera norma, se ha referido al caso de las demoliciones previstas en las casas de la playa de Babilonia de Guardamar del Segura (Alicante): "Estamos desplegando toda nuestra capacidad para evitar un daño irreparable".

"El lunes es el último día para que se ejecute esa demolición y, por eso, hemos pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y también al juez esa suspensión cautelar de las decisiones adoptadas", ha enfatizado la portavoz.

A su juicio, el Gobierno de Sánchez, "lejos de querer dialogar" con el Consell, "sigue con los planes de demolición", algo que, según ha sostenido, podría en "riesgo" las condiciones de vida de quienes habitan esa zona. "Desde el Consell vamos a llegar hasta el final y no vamos a dudar en llegar tan lejos como sea posible para defender a estos vecinos", ha apostillado.

"Nosotros somos partidarios del diálogo y del sentido común", ha defendido Camarero, que ha criticado al Ejecutivo por haber optado "por la judicialización" y, además, "atacar" los derechos de los propietarios de estas viviendas.

TERAPIAS "PROHIBIDAS"

En cuanto a la Ley Trans valenciana, la responsable de Igualdad en el Consell ha indicado que pasa "exactamente lo mismo" porque la administración central "ataca" el autogobierno de la Comunitat Valenciana.

"Nosotros nos hemos dado una Ley Trans que en el artículo seis deja claramente que están prohibidas completamente las terapias de conversión. Cualquier tipo de terapias, también las de conversión", ha resaltado, para luego señalar que "fue con la ley del Botànic cuando se produjeron casos de terapias de conversión, que hemos tenido que denunciar nosotros al llegar al gobierno".

Por todo ello, ha sentenciado que el Consell participará en comisiones de mediación bilaterales con el Gobierno para "defender" a las personas trans y sus familias "en ese momento tan complicado de su vida".