CIS mantiene al PSOE como primera fuerza, nueve puntos por encima del PP, con su peor porcentaje de la legislatura

El Barómetro de Opinión del mes de septiembre realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como primera fuerza y aumentando a nueve puntos su ventaja sobre el PP, para el que pronostica su peor porcentaje de intención de voto de la legislatura.
En concreto, el sondeo otorga al PSOE una estimación del 32,7%, frente al 23,7% que calcula para los 'populares'. Respecto al barómetro de julio, el anterior con intención de voto, el PSOE ha crecido más de cinco puntos y medio y el PP se ha dejado casi tres.
