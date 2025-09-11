Espana agencias

CIS mantiene al PSOE como primera fuerza, nueve puntos por encima del PP, con su peor porcentaje de la legislatura

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Barómetro de Opinión del mes de septiembre realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como primera fuerza y aumentando a nueve puntos su ventaja sobre el PP, para el que pronostica su peor porcentaje de intención de voto de la legislatura.

En concreto, el sondeo otorga al PSOE una estimación del 32,7%, frente al 23,7% que calcula para los 'populares'. Respecto al barómetro de julio, el anterior con intención de voto, el PSOE ha crecido más de cinco puntos y medio y el PP se ha dejado casi tres.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP renueva las presidencias y las estructuras del partido en Tarragona, Girona y Vizcaya

El PP renueva las presidencias

Torres dice que seguirá siendo "candidatable" para elecciones de 2027 si así lo decide la militancia del PSOE canario

Torres dice que seguirá siendo

El PSOE de Cantabria critica la "falta de condena" de Buruaga tras las detenciones por el atentado en la sede

El PSOE de Cantabria critica

Xavier Pellicer sustituirá a Laia Estrada como diputado de la CUP en el Parlament

Xavier Pellicer sustituirá a Laia

Gamarra (PP) critica a Sánchez por aceptar "a regañadientes" y "con nocturnidad" los compromisos con la OTAN

Gamarra (PP) critica a Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado pasa al

El juez Peinado pasa al contraataque y demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

La Vuelta recorta 5 kilómetros la última etapa de este domingo en Madrid, en medio de las protestas propalestinas

Madrid se prepara para el fin de la Vuelta más tenso en décadas: detenciones, denuncias y miles de agentes desplegados por las protestas contra Israel

España capitanea la presión europea sobre Israel y suma apoyos en la UE mientras crece la tensión entre Netanyahu y Sánchez: “Vamos a ser mayoría en Europa”

Tellado (PP) cree que Sánchez “está contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son los cuatro permisos laborales más importantes que tienen todos los padres y madres en España”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 13 septiembre

Recursos Humanos envía una negativa colectiva a 340 candidatos y ellos quedan para verse en el bar: “Nunca me había reído tanto”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Un hombre nombra heredera a su pareja en el testamento, pero ella se queda sin pensión de viudedad, que va a su exmujer: debían inscribirse como pareja de hecho

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas