Prisión provisional para el detenido por tirar a su mujer por la ventana en Manresa (Barcelona)

El juzgado de guardia de Manresa (Barcelona) ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido el sábado que presuntamente agredió con arma blanca y tiró por la ventana a una mujer, de la que tenía orden de alejamiento.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, se le acusa de un homicidio en grado de tentativa y de romper la orden de alejamiento.

El hombre, de 35 años y con una veintena de antecedentes, fue detenido el mismo sábado por los Mossos d'Esquadra en Manresa y el suceso ocurrió en su piso.

La mujer fue hospitalizada con heridas graves aunque sin peligro de muerte tras caer sobre unos contenedores de basura que amortiguaron el impacto.

