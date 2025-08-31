Feijóo contrapone la colaboración de las CCAA en los incendios a la actitud del Gobierno, "siempre de perfil"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha contrapuesto la colaboración que han establecido las Comunidades Autónomas durante este verano en la lucha contra los incendios que han arrasado parte del país, a la actitud del Gobierno de España y del presidente, Pedro Sánchez, "siempre de perfil".

Así lo señalado Núñez Feijóo este domingo, durante el acto de apertura del curso político de los populares celebrado en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, donde ha estado acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; y el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, entre otros.

El líder del partido popular ha reivindicado el trabajo de los gobiernos autonómicos, que han estado "donde se ha necesitado la ayuda; la han ofrecido, sin discusiones y sin arrastrar los pies". "Ya está bien de que el Gobierno se ponga de perfil. La culpa siempre es de otros y las soluciones siempre las tienen que buscar otros", ha afeado.

"Los recursos del Estado no están para ser mendigados, sino para ponerlos a disposición de sus propietarios, que son los españoles. El presidente no está para que los problemas le resbalen, sino para comprometerse, con liderazgo, decisión y humildad", ha defendido.

Feijóo ha negado la idea de que España sea un "Estado fallido". Lo que ocurre, ha dicho, "es que tiene un Gobierno central fallido". "Las Comunidades se han coordinado y han estado a la altura de las circunstancias. No hay que cambiar la arquitectura del Estado, hay que cambiar el Gobierno, que no da más de sí", ha aseverado.

