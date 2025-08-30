El Ejecutiva del PNV celebra en Getaria (Guipúzcoa) su primera reunión del nuevo curso político

El EBB del PNV ha celebrado este viernes en la localidad guipuzcoana de Getaria su primera reunión del curso político, a la que también ha asistido el Lehendakari, Imanol Pradales, para analizar la situación política actual y las prioridades que se marcan los jeltzales para los próximos meses.

La ejecutiva nacional jeltzale, presidida por Aitor Esteban, ha celebrado este encuentro un día después de que el Ejecutivo vasco arrancara este jueves el curso político en el Palacio Miramar de San Sebastián con la primera reunión del Consejo de Gobierno, tras la que Pradales anunció la convocatoria en septiembre de una ronda de reuniones con todos los partidos, a excepción de Vox, para "blindar la agenda política".

El PNV, como es tradicional, celebrará un acto político este viernes por la tarde, a las 19.00 horas, en el malecón de Zarautz (Gipuzkoa) para dar comienzo oficialmente al nuevo curso político. En esta ocasión, intervendrán Esteban y la nueva presidenta de GBB, María Eugenia Arrizabalaga.