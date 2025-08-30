Espana agencias

Barbón llama a la "pruedencia" en zonas afectadas por incendios forestales: "Se sigue trabajando en enfriar el terreno"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha visitado este sábado el pueblo de Villamayor, en Ibias, tras el importante incendio forestal que obligó a la evacuación de la población, y ha llamado a la "prudencia" en las zonas más afectadas por los fuegos, ya que todavía se sigue trabajando en enfriar el terreno.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Barbón ha destacado que el de Ibias ha sido el incendio "más rápido" de los registrados en Asturias y ha destacado cómo se ha podido salvar el pueblo "en el límite", ya que las llamas casi alcanzaron las viviendas. Allí hubo que evacuar a ocho personas en helicóptero.

El presidente ha explicado que sigue habiendo bomberos desplegados por todo el pueblo, realizando labores de enfriamiento de la tierra ya que "está muy caliente y puede haber riesgo de rebrote".

Volviendo a apelar a la prudencia, ha pedido que "a la mínima amenaza", se denuncie para que se pueda "actuar con la contundencia de la ley".

De cara al presupuesto autonómico de 2026, Barbón ha recordado que se impulsará una línea de financiación específica para los ayuntamientos "para que actúen en la interfaz de los pueblos, porque sabemos que los incendios han cambiado, tienen una rapidez mucho mayor, se propagan de otra manera, y en esa interfaz hay que actuar para proteger los pueblos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Oliva (AFJV) dice que asociaciones no informarán a Justicia sobre huelguistas porque supondría responsabilidades penales

Oliva (AFJV) dice que asociaciones

La Global Sumud Flotilla partirá de Barcelona a Gaza con más de 20 barcos y más de 300 personas

La Global Sumud Flotilla partirá

CHA Alto Aragón exige paralizar el proyecto de la planta de baterías en Anciles (Huesca)

CHA Alto Aragón exige paralizar

Baleares destina 4,5 millones a la formación y contratación de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

Infobae

Teruel Existe recoge apoyos en Vinaroz (Castellón) para reclamar laconstrucción de la A-68

Teruel Existe recoge apoyos en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hazte Oír coloca una pancarta

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

Cómo cambió la intención de voto el caso Santos Cerdán: el PSOE perdió al 45% de sus votantes, pero no se los llevó el PP

El Gobierno aprobará el próximo martes la quita de 85.000 millones de la deuda autonómica con la oposición de las comunidades del PP

La Guardia Civil presenta la oficina móvil de atención al cliente: así es cómo funciona

ECONOMÍA

Operación retorno: cómo calcular el

Operación retorno: cómo calcular el gasto de gasolina antes de emprender el viaje de vuelta de vacaciones

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Esta es la ayuda de la Comunidad de Madrid que permite el 100% de cotizaciones gratis para nuevos autónomos

Cuál es el precio de la luz en España para este 31 de agosto

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal