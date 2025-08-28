Espana agencias

Defensa invertirá 42 millones en un nuevo centro de entrenamiento en el aeropuerto de Teruel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Defensa invertirá 42 millones de euros en el nuevo proyecto de Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (Ciema), que estará ubicado en el aeropuerto de Teruel y que nace con el objetivo de modernizar y mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas, debido a la presencia y aportación del Ejército del Aire y del Espacio en misiones internacionales.

El proyecto se ha presentado este miércoles en el aeródromo aragonés, donde se ha ensalzado la cooperación institucional para conseguir el progreso económico, la vertebración territorial, la generación de empleo --unos 350 previstos-- "y la excelencia para la formación de nuestras Fuerzas Armadas", tal y como ha indicado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ha acompañado a la ministra, Margarita Robles, en este acto.

Hasta el aeropuerto de Teruel se han desplazado además la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y los consejeros de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco.

También han asistido el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste; y la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, entre otros.

Este centro permitirá un entrenamiento esencial y prioritario para los pilotos y el personal implicado en despliegues aéreos y de transporte, evidenciando que "nuestras Fuerzas Armadas son un orgullo y un ejemplo allí donde se les requiere", ha expresado Robles.

El proyecto, por tanto, va de la mano de "la innovación, la tecnología, el desarrollo económico, el empleo de calidad y la alta cualificación", además de reforzar los lazos ya existentes entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno aragonés.

La ministra ha destacado el "vínculo tan grande" que existe entre Aragón y las Fuerzas Armadas: "Si hay un lugar en el que se sienten orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas es precisamente Aragón".

Aspectos técnicos, como pueden ser los aeronáuticos, de seguridad, disponibilidad de instalaciones y suministro de servicios, además de su buena climatología y baja densidad de tráfico aéreo, han sido claves en la decisión final de elegir la ubicación de Teruel para este nuevo centro estratégico.

Además de reforzar la instrucción y el adiestramiento en operaciones aéreas de alta precisión, el centro podrá también integrar nuevas tecnologías duales y optimizar la interoperabilidad con nuestros aliados europeos y de la OTAN.

La necesidad de operaciones de multidominio hace que la creación del Ciema sea un paso decisivo para fortalecer las nuevas capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España no tiene planes para reinstaurar la 'mili', como ha hecho Alemania frente a la amenaza que plantea Rusia

España no tiene planes para

Diputado de Vox felicita a las aficiones de fútbol investigadas por cánticos contra Sánchez: "Que cunda el ejemplo"

Diputado de Vox felicita a

Felipe VI, "desolado" al ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas: "Hay mucho que hacer"

Felipe VI, "desolado" al ver

Robles irá el 10 de septiembre a Zaragoza para presentar el hub logístico de Defensa

Robles irá el 10 de

Los Reyes trasladan el apoyo de la Corona a los afectados por el incendio de Porto (Zamora)

Los Reyes trasladan el apoyo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno incrementará en septiembre

El Gobierno incrementará en septiembre el ritmo de traslados de menores migrantes solicitantes de asilo a la Península

El Gobierno advierte a las comunidades autónomas que se nieguen a acoger a los menores migrantes: “Tendrían que intervenir las fuerzas de seguridad”

Un mecánico en incapacidad temporal por una luxación en el hombro es pillado llevando sacos de 50 kilos para una obra en su casa: el despido es procedente

Una profesora advierte a los padres sobre la ropa a evitar para la vuelta al cole: “Piensen en el bienestar de sus hijos y faciliten la vida de los profesores”

Franco Berrino, el médico influencer de 81 años: “Para perder peso no se necesitan dietas, solo cuatro reglas sencillas”

ECONOMÍA

Comprobar la 6/49: los números

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 27 del agosto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 agosto

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los días que trabajas al año para liquidar impuestos, según un abogado: “Pagas más y vives peor”

Un abogado explica cómo calcular lo que vas a ganar con tu incapacidad permanente: “No puedes cobrar por debajo de un mínimo”

DEPORTES

Djokovic habla sobre cómo se

Djokovic habla sobre cómo se siente: “Tengo el sentimiento de no ser suficiente desde muy pequeño”

Mattia Bellucci, amante de los tatuajes y rival de Alcaraz en el US Open: “Jugué contra él cuando tenía 16 años y me sorprendió su nivel”

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección

Muere a los 51 años el exciclista Mutriku Peio Arreitunandia

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia