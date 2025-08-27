Espana agencias

Defensa invertirá 42 millones en un nuevo centro de entrenamiento en el aeropuerto de Teruel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ministerio de Defensa invertirá 42 millones de euros en el nuevo proyecto de Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (Ciema), que estará ubicado en el aeropuerto de Teruel y que nace con el objetivo de modernizar y mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas, debido a la presencia y aportación del Ejército del Aire y del Espacio en misiones internacionales.

El proyecto se ha presentado este miércoles en el aeródromo aragonés, donde se ha ensalzado la cooperación institucional para conseguir el progreso económico, la vertebración territorial, la generación de empleo --unos 350 previstos-- "y la excelencia para la formación de nuestras Fuerzas Armadas", tal y como ha indicado la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ha acompañado a la ministra, Margarita Robles, en este acto.

Hasta el aeropuerto de Teruel se han desplazado además la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y los consejeros de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco.

También han asistido el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste; y la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, entre otros.

Este centro permitirá un entrenamiento esencial y prioritario para los pilotos y el personal implicado en despliegues aéreos y de transporte, evidenciando que "nuestras Fuerzas Armadas son un orgullo y un ejemplo allí donde se les requiere", ha expresado Robles.

El proyecto, por tanto, va de la mano de "la innovación, la tecnología, el desarrollo económico, el empleo de calidad y la alta cualificación", además de reforzar los lazos ya existentes entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno aragonés.

La ministra ha destacado el "vínculo tan grande" que existe entre Aragón y las Fuerzas Armadas: "Si hay un lugar en el que se sienten orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas es precisamente Aragón".

Aspectos técnicos, como pueden ser los aeronáuticos, de seguridad, disponibilidad de instalaciones y suministro de servicios, además de su buena climatología y baja densidad de tráfico aéreo, han sido claves en la decisión final de elegir la ubicación de Teruel para este nuevo centro estratégico.

Además de reforzar la instrucción y el adiestramiento en operaciones aéreas de alta precisión, el centro podrá también integrar nuevas tecnologías duales y optimizar la interoperabilidad con nuestros aliados europeos y de la OTAN.

La necesidad de operaciones de multidominio hace que la creación del Ciema sea un paso decisivo para fortalecer las nuevas capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Robles irá el 10 de septiembre a Zaragoza para presentar el hub logístico de Defensa

Robles irá el 10 de

Compromís denuncia gastos de 22.000 euros de caja fija de la Generalitat en "comidas y cenas" de Mazón, Pampols y Rovira

Compromís denuncia gastos de 22.000

PSOE, PP y un independiente presentan una moción de censura contra el alcalde de Compromís en Els Poblets (Alicante)

Infobae

PSOE recupera la alcaldía de Las Labores (Ciudad Real) tras prosperar la moción de censura contra la alcaldesa del PP

PSOE recupera la alcaldía de

Bendodo espera que el próximo curso político sea "el de la despedida del sanchismo": "Este Gobierno no da más de sí"

Bendodo espera que el próximo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico en incapacidad temporal

Un mecánico en incapacidad temporal por una luxación en el hombro es pillado llevando sacos de 50 kilos para una obra en su casa: el despido es procedente

Una profesora advierte a los padres sobre la ropa a evitar para la vuelta al cole: “Piensen en el bienestar de sus hijos y faciliten la vida de los profesores”

Franco Berrino, el médico influencer de 81 años: “Para perder peso no se necesitan dietas, solo cuatro reglas sencillas”

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Un restaurante termina con la moda de dividir la cuenta para grupos: “A menudo presenciábamos interminables discusiones”

ECONOMÍA

Incendios forestales y urbanismo: qué

Incendios forestales y urbanismo: qué dice la Ley de Montes sobre construir en terrenos quemados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 27 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Tarifa de la luz en España este 28 de agosto

Una española vuelve de Reino Unido y denuncia la falta de oportunidades laborales: “No me ha salido absolutamente nada”

DEPORTES

Los cambios que tiene que

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia

Johnny Herbert arremete contra Alonso: “Le mostraría la puerta de salida al ‘Matusalén’ de los pilotos”

Sorteo de la Champions League 2025-2026: cómo funciona, a qué hora es y dónde se puede ver

Dónde ver los partidos de Carlos Alcaraz en el US Open y la jornada de LaLiga: la oferta de Movistar+

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”