Temas del día de EFE Economía del domingo 24 de agosto de 2025

La cifra de desempleo permanece por encima del 10 %, Turkish Airlines busca consolidar un corredor aéreo clave en Madrid, el sector olivarero afronta sus mayores retos y líderes asiáticos mantienen encuentros políticos claves en el panorama internacional

MERCADO LABORAL

Madrid - En un mercado laboral con récord de ocupación hay una cifra que se resiste a bajar del doble dígito y que sigue alejando a España de la media europea: una tasa de paro del 10,29 % que responde en gran parte a desempleados de larga duración.

AIR EUROPA TURKISH (Análisis)

Madrid - Turkish Airlines remueve el mapa aéreo europeo con su irrupción en Air Europa y el futuro establecimiento de un eje Madrid-Estambul, que en caso de materializarse, situará al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas como una plataforma internacional que conectará el Atlántico con los países asiáticos.

AGRICULTURA OLIVAR

Madrid - El sector olivarero se juega su cosecha para la nueva campaña en septiembre, cuando el clima marcará la producción y, por consiguiente, los precios del aceite; un verano de calor extremo ha afectado a la aceituna y ha alarmado a los agricultores.

AGENDA INFORMATIVA:

Tokio.- JAPÓN COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, visita Japón para celebrar una cumbre con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba. (Texto)

17:15h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El ministro de Finanzas y vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil, dialoga con ciudadanos en el marco de las jornadas de puertas abiertas del Gobierno.

