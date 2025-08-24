Temas del día de EFE Economía del domingo 24 de agosto de 2025

MERCADO LABORAL

Madrid - En un mercado laboral con récord de ocupación hay una cifra que se resiste a bajar del doble dígito y que sigue alejando a España de la media europea: una tasa de paro del 10,29 % que responde en gran parte a desempleados de larga duración.

Madrid - Turkish Airlines remueve el mapa aéreo europeo con su irrupción en Air Europa y el futuro establecimiento de un eje Madrid-Estambul, que en caso de materializarse, situará al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas como una plataforma internacional que conectará el Atlántico con los países asiáticos.

Madrid - El sector olivarero se juega su cosecha para la nueva campaña en septiembre, cuando el clima marcará la producción y, por consiguiente, los precios del aceite; un verano de calor extremo ha afectado a la aceituna y ha alarmado a los agricultores.

