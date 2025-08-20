El Hang Seng gana un 0,2 % ante el optimismo por las negociaciones comerciales China-EEUU

Shanghái (China), 20 ago (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,17 % ante el optimismo de los inversores por el progreso de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos tras los comentarios favorables por parte de las autoridades de ambos países.

El selectivo sumó 43,04 puntos hasta los 25.165,94, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,08 %.

Los repuntes más destacados fueron los del fabricante de lentes -y proveedor de Apple- Sunny Optical (+9,74 %) y el mayor productor chino de chips, SMIC (+3,4 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la farmacéutica Hansoh Pharmaceutical (-7,37 %) o la filial de servicios sanitarios del gigante chino del comercio electrónico JD.com, JD Health (-4,36 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 285.290 millones de dólares de Hong Kong (33.063 millones de dólares, 28.409 millones de euros). EFECOM