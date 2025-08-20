Edreams Odigeo lidera las caídas de la bolsa con un descenso del 6,54 %

Madrid, 20 ago (EFECOM).- La agencia de viajes Edreams Odigeo lidera esta mañana las pérdidas de la bolsa española con una caída del 6,54 %, según datos del mercado.

A las 11 horas, la acción de la compañía pierde 60 céntimos de euro, ese 6,54 %, hasta 8,57 euros. En el año acumula una subida del 5,4 %. El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, cede a esta hora el 0,21 %.

El descenso se produce después de que Deutsche Bank haya publicado un informe sobre los resultados del primer trimestre fiscal de la compañía que se publicarán el próximo 2 de septiembre.

El banco alemán prevé que Edreams Odigeo obtenga un resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado de "aproximadamente 38,7 millones de euros (frente a la previsión de 38-40 millones)".

Además, ha indicado que espera que el primer trimestre sea un buen comienzo de año y que mantendrá su recomendación de compra con un precio objetivo -a medio plazo- sin cambios en 11,5 euros. EFECOM