Baena, baja contra el Elche por una lesión muscular de “bajo grado”

Madrid, 20 ago (EFE).- Álex Baena, centrocampista del Atlético de Madrid, sufre una “lesión muscular de bajo grado”, por lo que será baja para el partido de LaLiga del próximo sábado contra el Elche en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

“El internacional se ha realizado pruebas médicas después de sentir molestias durante el entrenamiento de este miércoles y el parte ofrecido por los servicios médicos indica que sufre una lesión muscular de bajo grado”, explicó el club en un comunicado en su página web oficial.

El futbolista, fichado este verano al Villarreal y que debutó el pasado domingo con su nuevo equipo con una derrota por 2-1 ante el Espanyol, empezó el entrenamiento con el grupo durante la sesión matutina de este miércoles, pero después no participó en los ensayos tácticos de Diego Simeone por las molestias.

"El '10' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, añadió el Atlético, que no especifica periodo de recuperación, aunque este tipo de dolencias requieren entre una semana y diez días para volver a la acción.

Si está dentro de esos plazos, Baena será baja este sábado contra el Elche, pero podría estar disponible para el siguiente compromiso, el sábado 30 de agosto frente al Alavés en Mendizorroza.

Si no llega al duelo contra el conjunto vitoriano, su retorno debería retrasarse hasta el 13 o 14 de septiembre ante el Villarreal, su exequipo, una vez que entre medias hay un parón de LaLiga por las selecciones nacionales.

Baena se suma a José María Giménez en la lista de bajas del Atlético para el choque ante el Elche y abre una posición en el once titular, en la que Diego Simeone ya ha ensayado con dos posibilidades: Alexander Sorloth o Conor Gallagher, según las variaciones que manejó en el entrenamiento de este miércoles.

El resto de posiciones parecen definidas, con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, como extremo o carrilero derecho, dependiendo de las circunstancias del juego; Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Thiago Almada, en el centro del campo; y Julián Alvarez, en la delantera. EFE