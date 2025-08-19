Espana agencias

Puigdemont ve a Podemos "furibundamente alineado con Vox" contra el traspaso en inmigración

Por Newsroom Infobae

Guardar

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que le ha sorprendido ver a Podemos "furibundamente alineado con Vox" en su posición contra el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña.

Así se ha pronunciado este martes en una conferencia bajo el título 'Lliçó Fabra: La llengua catalana i Europa' en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

Puigdemont ha defendido que este traspaso daría al Parlament una capacidad normativa y de discutir el modelo migratorio de Cataluña, un tema que considera "enormemente complejo" y que no se resuelve de forma rápida, pero que apuesta por no dejar pasar.

"No se puede esperar que las personas que huyen de guerras, de la pobreza o de las persecuciones diversas, religiosas, sexuales, ideológicas, podrán por ellas solas y sin ninguna ayuda integrarse en una sociedad", ha lamentado, y ha criticado que PP, Vox y Podemos nieguen las competencias --textualmente-- para poder planificar y regular estos aspectos de la inmigración.

Sobre el catalán y la integración, Puigdemont ha sostenido que sin la inmigración Cataluña ha perdido "la capacidad de relevo generacional" que las lenguas necesitan para sobrevivir, y ha alertado de que esto conlleva una pérdida imparable de catalanohablantes, en sus palabras.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Adelante pide a Fiscalía que actúe ante Vox por "criminalizar a la inmigración" por incendio en una iglesia de Granada

Adelante pide a Fiscalía que

Rueda insta al Gobierno a enviar los medios comprometidos que faltan y avanza que las ayudas serán "inmediatas"

Rueda insta al Gobierno a

Abascal habla de "terrorismo climático" y dice sentir "rabia" ante el "sistema corrupto" de gobiernos de PSOE y PP

Abascal habla de "terrorismo climático"

El PP acusa al PSOE de ser "el peor enemigo de los ganaderos cántabros" tras sus alegaciones al Plan del Lobo

El PP acusa al PSOE

Feijóo, tras recibir información de Von der Layen, remarca que sólo Ucrania decidirá sobre su territorio

Feijóo, tras recibir información de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias Civiles reprochan largas esperas

Guardias Civiles reprochan largas esperas de los migrantes rescatados y “doble criterio” de Salvamento Marítimo: responde que no es su competencia

La peligrosa maniobra de un camionero que le ha costado 500 euros y seis puntos: el vídeo se vuelve viral en redes sociales

El fuego de Porto de Sanabria se adentra en Galicia y afecta Pena Trevinca, el bosque más antiguo de la comunidad

Miles de edificios rurales en Madrid no tienen planes de autoprotección ante incendios forestales

Alerta en Madrid por cortes de luz durante esta semana: consulta qué calles y horas se verán afectadas este martes, 19 de agosto

ECONOMÍA

España recibió en julio 11,7

España recibió en julio 11,7 millones de pasajeros aéreos internacionales: Alicante es el destino que más crece

“Puede ser que no puedas alquilar ni vender tu casa a partir de 2030”: un asesor inmobiliario advierte de una nueva normativa de la Unión Europea

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Las ofertas laborales que exigen habilidades en inteligencia artificial se multiplican por 12 en España, según un estudio

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”