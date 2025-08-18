Espana agencias

Vlahovic y Hojlund, las opciones del Milan

El conjunto de San Siro intensifica la búsqueda de un referente ofensivo, barajando alternativas de primer nivel tras sumar importantes fichajes y dejar clara su intención de recuperar protagonismo internacional en una campaña clave para su futuro

Por Newsroom Infobae

Roma, 18 ago (EFE).- El Milan, que comenzó su temporada este domingo con victoria ante el Bari (2-0) en Copa Italia, no da por cerrado su mercado y trabaja en la incorporación de un nuevo delantero, con el serbio Dusan Vlahovic (Juventus) y el danés Rasmus Hojlund (Manchester United) como principales candidatos.

Al combinado 'rossonero', que está en plena transformación tras una temporada desastrosa que le dejó fuera de Europa, le falta un nueve para dar por cerrado el mercado.

Por el momento, con la llegada del albanés Igli Tare como director deportivo, el club ha incorporado a Massimiliano Allegri como técnico y a Luka Modric, Estupiñán, Jashari, Terracciano, Ricci, De Winter y Athekame.

Trabaja dos jugadores que puedan hacer competencia al mexicano Santiago Giménez arriba.

"Hojlund es una buena opción para nosotros. Lo estamos evaluando estos días, pero el mercado de fichajes es impredecible, todo puede cambiar. Sabemos que tenemos que reforzar esa posición y que deben ser jugadores que puedan aportar algo más a este grupo", explicó Tare a Sportmediaset antes del duelo ante el Bari en San Siro.

El United dejó fuera de la convocatoria al delantero danés, conocido del fútbol italiano al ser ex del Atalanta, lo que aviva las opciones de un fichaje o cesión por otro equipo.

La otra opción del Milan es petición de Allegri, que le conoce de bien de su época en la 'Juve': "¿Vlahovic? También es una posibilidad, tenemos que fichar a un delantero".

En este caso, las elevadas pretensiones económicas del serbio, que está decidido a completar su último año como 'juventino' para cobrar unos 12 millones de euros e irse libre en 2026, complican la operación.

El nuevo Milan, pese a todo, necesita un nuevo delantero para completar la plantilla en un año fundamental en el que necesita recuperarse del desastre pasado y volver a competiciones europeas. EFE

