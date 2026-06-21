Temas del día de EFE España del domingo 21 de junio de 2026 (13:30 horas)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - El abogado de Begoña Gómez denuncia a Peinado ante el CGPJ por vulnerar su defensa

(Texto enviado a las 13:02; 488 palabras)

- El CGPJ se reúne de manera extraordinaria tras el auto del juez Peinado

(Texto enviado a las 10:32; 363 palabras)

- El CGPJ estudiará mañana si expedienta a Peinado por sus afirmaciones sobre la Policía

(Texto enviado a las 11:46; 364 palabras)

- La Policía rechaza la "valoración especulativa" de Peinado sobre escoltas de Begoña Gómez

(Texto enviado a las 13:26; 261 palabras)

- Sindicato Unificado de Policía eleva una queja a Interior y al CGPJ por el auto de Peinado

(Texto enviado a las 10:50; 238 palabras)

- Barbón tilda de "extrema gravedad" las afirmaciones del juez Peinado sobre la Policía

(Texto enviado a las 12:51; 388 palabras)

CLAVES|- Peinado remata la causa de Begoña Gómez enviándola a un juicio con un jurado popular

(Texto enviado a las 08:05; 990 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022405874)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - PSOE y Sumar aceleran la agenda legislativa en el Congreso presionados por los tiempos

(Texto enviado a las 07:30; 587 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023557440)

SEMANA POLÍTICA

Madrid - La comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre la corrupción marca la agenda política

(Texto enviado a las 07:45; 669 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023573862)

GIBRALTAR PICARDO (Entrevista)

Gibraltar - Picardo avisa a PP y Vox que "sería tonto" intentar que descarrile el acuerdo de Gibraltar

(Texto enviado a las 08:45; 697 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Dos policías españoles y dos gibraltareños harán el control de pasaportes en Gibraltar

(Texto enviado a las 08:46; 187 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SUCESOS PLAYA

Tarragona - Consternación en Tarragona por la muerte de tres menores ahogados en la playa

(Texto enviado a las 11:11; 570 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

Santiago de Compostela - Activos dos incendios de más de 20 hectáreas en A Capela (A Coruña) y A Mezquita (Ourense)

(Texto enviado a las 12:05; 298 palabras)

BREXIT REFERÉNDUM

Madrid - Diez años después del referéndum los británicos lideran el turismo y la compra de casas en España

(Texto enviado a las 09:10; 687 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8014686777)

BANCA EMPLEO

Madrid - La banca se prepara para el impacto de la IA, que puede hacer perder hasta 25.000 empleos

(Texto enviado a las 09:04; 600 palabras)

VIOLENCIA SEXUAL (Entrevista)

Palencia - Amelia Tiganus: "Las jóvenes locales son ya el producto estrella de la explotación sexual"

(Texto enviado a las 10:43; 586 palabras) (Foto)

SOCIEDAD VIDEOJUEGOS

Elche (Alicante) - Una de cada cinco jugadoras de videojuegos es víctima de mensajes sexuales no consentidos

(Texto enviado a las 10:29; 674 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)

PREMIOS REY ESPAÑA

Madrid - Periodistas iberoamericanos reciben mañana el Premio Rey de España por historias de vida

(Texto enviado a las 11:06; 549 palabras)

- La revista 'Contracultura', de Honduras: "La cultura también es identidad"

(Texto enviado a las 13:16; 570 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PREMIOS BBVA (Entrevista)

Bilbao - Sadelain revolucionó el tratamiento contra el cáncer; hoy teme a las barreras comerciales

(Texto enviado a las 10:00; 788 palabras) (Foto)

SINHOGARISMO BARCELONA (Crónica)

Barcelona - Sin techo frente al mar: crecen las tiendas de campaña en el litoral de Barcelona

(Texto enviado a las 09:12; 703 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LITERATURA NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - Ruol aterriza en España con su novela 'Inventario de lo que queda cuando el bosque arde'

(Texto enviado a las 08:15; 710 palabras) (Foto)

AUTOMOVILISMO UNIVERSIDAD (Crónica)

Leganés (Madrid) - Diez años de cantera de la Fórmula 1 madrileña en la Universidad Carlos III

(Texto enviado a las 09:25; 669 palabras) (Foto)

OLA CALOR

Madrid - Casi toda España en aviso por altas temperaturas, rojo en el País Vasco

(Texto enviado a las 10:47; 457 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Los servicios de emergencias médicas atienden a 55 personas por el calor en Cataluña

(Texto enviado a las 13:07; 271 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

19:30h.- Barcelona.- JUNTS BARCELONA.- El vencedor del proceso de primarias para ser alcaldable de Junts en Barcelona comparece en rueda de prensa junto al secretario general del partido, Jordi Turull. Sede de Junts per Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 681. (Texto) (Foto)

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SOCIEDAD

21:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- DÍA ELA.- El Parlamento de Canarias ilumina su fachada principal con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la ELA Parlamento.

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CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- San Sebastián.- MARATÓN MÚSICA.- Celebración del Maratón de Música Moderna en el que participan diez grupos de la Escuela Municipal de Música y Danza. Bouelvard.

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20:30h.- Sevilla.- FESTIVAL ICÓNICA.- Concierto de La Plazuela y Califato 3/4 en el Icónica Santalucía Sevilla Fest Plaza de España. (Texto) (Foto)

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ESPECTÁCULOS TEATRO.- La actriz estadounidense Patti LuPone, referencia de los musicales de Broadway, con tres premios Tony y dos Grammy en su currículo, presenta el espectáculo 'Songs from a hat' en el festival Veranos del Taoro. Auditorio Alfredo Kraus.

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22:00h.- Pamplona.- CARLOS RIVERA.- Concierto de Carlos Rivera con "¡Vida México!". Navarra Arena.

EFE

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