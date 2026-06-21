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España vuelve a perder ante Países Bajos (1-0) en la Pro Liga

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Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- La selección española femenina de hockey hierba volvió a perder este domingo ante Países Bajos (1-0) en la Pro Liga, líder invicto de la competición, después de que ayer, sábado, lo hiciera por 4-2 también en Rotterdam.

Las de Carlos García Cuenca protagonizaron un sólido partido y sólo en el último cuarto cedieron ante las neerlandesas, cuyo único gol lo anotó Felice Albers a siete minutos del final.

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El combinado español tuvo dos penaltis córner en el último minuto, pero no supo aprovecharlos para tratar al menos de conseguir el empate.

Es la quinta derrota de las hispanas en la Pro Liga, la competición anual en la que participan las nueve mejores selecciones, lo que las sitúa en quinta posición con 16 puntos tras haber disputado doce encuentros.

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Países Bajos, segunda en el ránking mundial por detrás de Bélgica, encabeza la clasificación con 36 puntos.

Las cuatro últimas citas de España serán en Londres entre el 23 y el 27 de junio con un doble duelo ante Argentina e Inglaterra. EFE

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