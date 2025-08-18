Viktor Gyökeres debuta sin brillo con el Arsenal

Londres, 18 ago (EFE).- El delantero sueco Viktor Gyökeres, fichaje estrella del Arsenal cuyo costo de traspaso ronda los 65 millones de euros, debutó en la Premier League ante el Manchester United con una actuación discreta y sin brillo.

En los 60 minutos que estuvo sobre el campo no registró ni un solo disparo y tocó el balón en 22 ocasiones en un encuentro que acabó con la victoria de su equipo por 0-1 ante los 'Red Devils' en Old Trafford.

Su actuación en su primer partido oficial dejó mucho que desear al dar únicamente nueve pases con un 44% de acierto, en que intentó jugar hacia adelante y no consiguió completar el único regate que intentó, según datos oficiales de SofaScore.

Procedente del Sporting de Portugal, donde se consagró como máximo goleador de la Primeira Liga en las dos últimas temporadas, Gyökeres aterrizó en Londres con altas expectativas.

Antes del partido, el técnico del Arsenal, el español Mikel Arteta, elogió al sueco y aseguró que tendría un “tremendo impacto” en el equipo: “Estamos muy contentos de tenerle en el equipo. Su incorporación está yendo muy bien y depende de nosotros crear las condiciones adecuadas para que tenga éxito”, explicó.

Los 'Gunners' lograron la victoria gracias a un gol del italiano Riccardo Calafiori, tras un error del portero del Manchester United, Altay Bayindir, y a pesar de la actuación poco destacada de su nuevo delantero estrella.

El próximo partido del Arsenal será contra el Leeds United en el Emirates Stadium donde Gyökeres tendrá la oportunidad de redimirse ante su afición. EFE